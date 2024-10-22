MasterChef mapo tofu tarifi! En güzel mapo tofu tarifi! Mapo tofu tarifi nasıl yapılır? Mapo tofu için malzemeler!

Dünya mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif mapo tofu aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, mapo tofu tarifi nasıl yapılır? Mapo tofu nedir? Mapo tofu nasıl yapılır, mapo tofu yapılırken nelere dikkat edilir?

MASTERCHEF MAPO TOFUİÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Soya peyniri: 550g

Pixian bakla ve biber sosu: 2 yemek kaşığı

Mısır nişastası: 2 yemek kaşığı

yçiçek yağı: 3 – 4 yemek kaşığı

Sichuan biberi (toz): 2 çay kaşığı

Et ve Baharatlar

Kıyma: 100 gr

Soya sosu: 2 yemek kaşığı

İstiridye sosu: 1 yemek kaşığı

Sichuan biberi (toz): 1 çay kaşığı

Beş baharat tozu: 1 çay kaşığı

Susam yağı: 1 yemek kaşığı



MASTERCHEF MAPO TOFU TARİFİ

Kıymayı baharatlarla karıştırın ve 15 dakika marine edin.

Tofuyu küpler halinde kesin.

Bir wok'u (veya tavayı) ayçiçek yağıyla ısıtın. Eti wok tavaya koyun ve etin rengi açılıncaya kadar soteleyin.

Bakla ve biber sosunu ekleyip 30 saniye soteleyin.

Üzerine Sichuan biberini serpin. Kapağını kapatıp 10 dakika pişmeye devam edin.

Mısır nişastasını 2 yemek kaşığı su ile karıştırın. Bu karışımı, kalan sıvı koyulaşana kadar yavaş yavaş tofunun üzerine dökün. Isıyı kapatın ve her şeyin iyice karıştığından emin olarak yavaşça karıştırın.

( Nişasta ısıtıldığında sıvıyı emebilir. Bu nedenle nişasta ve su eklemek, sosu daha koyu hale getirme amacını taşır).

Kıyılmış kişniş veya yeşil soğan serpip servis yapın.

Bu yemek, soğuk günlerde bir kase pilav eşliğinde mükemmeldir.