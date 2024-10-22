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MasterChef mapo tofu tarifi! En güzel mapo tofu tarifi! Mapo tofu tarifi nasıl yapılır? Mapo tofu için malzemeler!

MasterChef mapo tofu tarifi! En güzel mapo tofu tarifi! Mapo tofu tarifi nasıl yapılır? Mapo tofu için malzemeler!
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Mapo tofu tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel mapo tofu hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında mapo tofu hazırladı. Peki, mapo tofu tarifi nedir? Mapo tofu nasıl yapılır? Mapo tofu nedir?

Dünya mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif mapo tofu aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, mapo tofu tarifi nasıl yapılır? Mapo tofu nedir? Mapo tofu nasıl yapılır, mapo tofu yapılırken nelere dikkat edilir?

MASTERCHEF MAPO TOFUİÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • Soya peyniri: 550g
  • Pixian bakla ve biber sosu: 2 yemek kaşığı
  • Mısır nişastası: 2 yemek kaşığı
  • yçiçek yağı: 3 – 4 yemek kaşığı
  • Sichuan biberi (toz): 2 çay kaşığı

Et ve Baharatlar

  • Kıyma: 100 gr
  • Soya sosu: 2 yemek kaşığı
  • İstiridye sosu: 1 yemek kaşığı
  • Sichuan biberi (toz): 1 çay kaşığı
  • Beş baharat tozu: 1 çay kaşığı
  • Susam yağı: 1 yemek kaşığı


MASTERCHEF MAPO TOFU TARİFİ

  • Kıymayı baharatlarla karıştırın ve 15 dakika marine edin.
  • Tofuyu küpler halinde kesin.
  • Bir wok'u (veya tavayı) ayçiçek yağıyla ısıtın. Eti wok tavaya koyun ve etin rengi açılıncaya kadar soteleyin.
  • Bakla ve biber sosunu ekleyip 30 saniye soteleyin.
  • Üzerine Sichuan biberini serpin. Kapağını kapatıp 10 dakika pişmeye devam edin.
  • Mısır nişastasını 2 yemek kaşığı su ile karıştırın. Bu karışımı, kalan sıvı koyulaşana kadar yavaş yavaş tofunun üzerine dökün. Isıyı kapatın ve her şeyin iyice karıştığından emin olarak yavaşça karıştırın.
  • ( Nişasta ısıtıldığında sıvıyı emebilir. Bu nedenle nişasta ve su eklemek, sosu daha koyu hale getirme amacını taşır).
  • Kıyılmış kişniş veya yeşil soğan serpip servis yapın.

Bu yemek, soğuk günlerde bir kase pilav eşliğinde mükemmeldir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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