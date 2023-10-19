İzmir Valisi Süleyman Elban'dan Muhtarlar Günü mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Elban, yayımladığı mesajda, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve demokrasinin gerektirdiği şekilde yürütülmesinde devletin en önemli yardımcılarından olan muhtarların, vatandaşların yönetime katılmasında da oldukça ciddi bir rol üstlendiğini belirtti.

Köklü mazisiyle yerel yönetimde örnek bir müessese haline gelen muhtarlığın hem kent merkezlerinde hem de taşradaki mahallelerde vatandaşların devletle buluşmasının ilk kademesi olduğunu vurgulayan Elban, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, devletimiz eliyle en ücra mahallelerimize ulaştırılan hizmetlerin tespiti ve talep edilmesi yanında mahallelerde hayata geçirilen kamu yatırımlarının takibi noktasında da önemli vazife üstlenmektedir. Vatandaşlarımızın güvenlik ve asayiş başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını, varsa sorunlarını ve devletimizden beklentilerini yetkili mercilere ileten ve takibatını üstlenen de yine değerli muhtarlarımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında kolaylık ve başarı diliyorum."