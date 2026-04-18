AK Parti'li Yıldız'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a "Meclis kapatma" tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, Belediye Meclisinde faaliyet raporlarının görüşüldüğü sırada Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti grubuna söz hakkı tanımadan oturumu kapatma talimatı vermesine tepki gösterdi.

Meclis'in 2026 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nın 3. Birleşimi Kültürpark'ta gerçekleştirildi.

Toplantıda taksi, lüks taksi ve minibüs ücret tarifelerinde artış kararına gidildi.

Oy birliğiyle kabul edilen karara göre, İzmir merkezde taksi açılış ücreti 34 lira 50 kuruştan 40 liraya, kilometre ücreti 49 lira 50 kuruştan 54 liraya, indi-bindi ücreti ise 180 liradan 210 liraya yükseltildi. Taksilerde birim mesafe ücreti 4 lira 95 kuruştan 5 lira 40 kuruşa, 1 saatlik bekleme ücreti de 207 liradan 240 liraya çıkarıldı.

Minibüslerde ise indi-bindi ücreti 30 liradan 40 liraya çıkarılırken, 0-10 kilometre arası ücret 30 liradan 40 liraya, 10-15 kilometre arası ücret 35 liradan 50 liraya, 15-20 kilometre arası ücret 40 liradan 60 liraya, 20 kilometre üzeri ücret ise 45 liradan 65 liraya yükseltildi.

Tugay'ın Meclis oturumunu kapatmasına tepki gösteren AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri meclis salonu önünde basın açıklaması yaptı.

Hakan Yıldız, yaptığı konuşmada, Meclis'te 6 saate yakın süreyi Tugay ve Cumhuriyet Halk Partisinin iddialarını dinleyerek geçirdiklerini söyledi.

Buna rağmen Cumhur İttifakı olarak Mecliste kaldıklarını, bunun İzmirliler ve seçmenlerine duydukları saygının gereği olduğunu ifade eden Yıldız, "Çünkü biz İzmir'de iki yıldır yapılmayanları ve biriken sorunları konuşmak istiyoruz. Ancak Cemil Bey, teamüllere aykırı şekilde, grup başkan vekillerinin konuşmalarını beklemeden, kentin meseleleri yerine kendi iç tartışmalarını, eski ve mevcut belediye başkanlarıyla yaşadığı çekişmeleri gündeme taşıdı. Günün sonunda meclis, tartışma ve gerginlik ortamına sürüklendi." dedi.

İyi niyetlerini koruduklarını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız konuşmaya başladığında Cemil Bey bilinçli şekilde Meclisi terk etti. Zaten konuşmasında da bunu açıkça ifade etti. Biz grup başkan vekilleri olarak sabırla bekledik. Kendisine, teamüllere uygun şekilde grup görüşlerimizi ifade edip edemeyeceğimizi sorduk. 'Kürsüden dinleyeceğim' dedi ancak bu sözünün gereğini yerine getirmedi. Meslek Fabrikası konusunda çelişkili açıklamalar yaptı. 'Vakıflar bize randevu vermiyor' dedi. Oysa vakıflar bir gün önce yazılı olarak randevu vermişti ve bugün saat 10.30'da belediyenin genel sekreteri ile hukuk başmüşaviri görüşme gerçekleştirdi. Randevu verilmediği söylenirken bu görüşmeler nasıl yapıldı? Otopark kartı meselesinde, Meslek Fabrikası süreçlerinde, körfez konusunda da benzer çelişkiler devam etti."

Yıldız, İzmir ve sorunlarını konuşmaya hazır olduklarını fakat İzmir'i konuşmaktan kaçan bir belediye başkanıyla karşı karşıya kaldıklarını sözlerine ekledi.