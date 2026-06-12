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İYİ Partili Kayalar, buğday ve arpa alım fiyatlarının artırılmasını istedi

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İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, TMO'nun açıkladığı buğday ve arpa alım fiyatlarının maliyeti karşılamadığını belirterek, buğday fiyatının 20 bin liraya, arpa fiyatının ise 14 bin liraya çıkarılması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, "Ton başına 16 bin 500 lira olan buğday alım fiyatının acilen en az 20 bin liraya, 12 bin 750 lira olan arpa alım fiyatının ise 14 bin liraya çıkarılması gerekir." dedi.

Kayalar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu, bu nedenle hiçbir şekilde ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hububat alım fiyatlarını açıkladığını anımsatan Kayalar, çiftçinin üretim girdilerinde enflasyon oranının çok yüksek olması nedeniyle açıklanan alım fiyatlarının maliyeti karşılamadığını söyledi.

Kayalar, "2025-2026 arasındaki çiftçi girdilerindeki enflasyon veya artış oranı yüzde 35'lere ulaştığı halde buğday ve arpada açıklanan fiyatlar yüzde 15 ile yüzde 21 arasında artış oldu. Buğday alım fiyatı 16 bin 500, arpa alım fiyatı ise 12 bin 750 lira olarak açıklandı." diye konuştu.

TMO tarafından açıklanan alım fiyatlarının çiftçiler tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Kayalar, çiftçilerle sürekli görüştüğünü, fiyatlardan memnun olan kimsenin bulunmadığını dile getirdi.

Kayalar, çiftçinin bu fiyatlarla üretime devam etmesinin mümkün olmadığını söyleyerek, "Çiftçi, maaş almadan çalışan işçi gibi ülkemiz için üretim yapıyor. Gerçek beka sorunu diyebileceğimiz gıda güvenliği ve geleceğimizle ilgili üretim yapıyor. Çiftçimizi desteklememiz gerekirken, hükümetin takip ettiği politikalar çiftçiyi düşünen politikalar olmamıştır." diye konuştu.

Et üretiminin son 5 yılda sürekli düştüğünü, son 8 yılın en düşük süt üretiminin görüldüğünü öne süren Kayalar, "Şu anda piyasada süt üretimiyle ilgili sıkıntı var. Önümüzdeki günlerde fiyat artışları olması söz konusudur." ifadelerini kullandı.

Çiftçinin bir yıl boyunca emeğinin karşılığını almayı beklediğine işaret eden Kayalar, "Ton başına 16 bin 500 lira olan buğday alım fiyatının acilen minimum 20 bin liraya, 12 bin 750 lira olan arpa alım fiyatının ise 14 bin liraya çıkarılması gerekir." dedi.

Kayalar, tarımsal desteklerin ödeme zamanının net olarak belirlenmesi ve peşin olarak verilmesi gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: AA / Adem Balta
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