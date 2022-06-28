İYİ Partili Kabukcuoğlu: "İktidarımızda, ilk ve ortaokuldaki çocuklara kahvaltı ve öğle yemeği vereceğiz" - Haberler

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İYİ Partili Kabukcuoğlu: "İktidarımızda, ilk ve ortaokuldaki çocuklara kahvaltı ve öğle yemeği vereceğiz"

AA - Adem Balta - Politika
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İYİ Partili Kabukcuoğlu: 'İktidarımızda, ilk ve ortaokuldaki çocuklara kahvaltı ve öğle yemeği vereceğiz'

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, iktidara geldiklerinde tüm ülkede ilk ve ortaokuldaki çocuklara sabah kahvaltısı ile öğle yemeği vereceklerini söyledi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, iktidara geldiklerinde tüm ülkede ilk ve ortaokuldaki çocuklara sabah kahvaltısı ile öğle yemeği vereceklerini söyledi.

Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yetersiz beslenmenin gelişim geriliğine neden olan, okul performansını düşüren önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Finlandiya, İsveç, Şili, Brezilya ve Hindistan dahil 100 ülkede çocuklara okulda beslenme programı uygulandığını dile getiren Kabukcuoğlu, şunları belirtti:

"Sağlık Bakanlığının 2016 yılında yaptığı bir araştırmada, ilköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin yüzde 23'ü ya hiç kahvaltı yapmıyor ya da nadiren yapıyor. İstanbul'da özel okullarda yapılan bir araştırmada, çocukların yüzde 40,5'inin kahvaltı yapmadığı, yüzde 17,5'inin öğle yemeği yemediği ve yüzde 9,8'inin de akşam yemeği yemediği rapor edilmiştir. Özel okul öğlencilerin de bile durum bu kadar kötüyken devlet okullarında çok daha kötü olduğunu söylemek mümkündür."

İYİ Partinin Rüzgargülü Projesi'ni anlatan Kabukcuoğlu, "İktidarımızda, ilk ve ortaokuldaki çocuklara tüm ülkede sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilecek." dedi.

AA / Adem Balta - Politika

Arslan Kabukcuoğlu Milletvekili Finlandiya Eskişehir Politika Haberler

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