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İYİ Partili Ergun, narenciye üreticisinin emeğinin karşılığını alamadığını söyledi

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İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Meclis'te narenciye üreticilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı. Ergun, hasat mevsimine rağmen üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını ve bu kaybın gelecek yılların üretim kapasitesini tehdit ettiğini söyledi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, "Narenciye üreticisi emeğinin karşılığını alamamaktadır. Bu kayıp gelecek yılların üretim kapasitesini de tehdit etmektedir." dedi.

Ergun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, narenciye üreticilerinin yaşadığı sorunları anlattı ve bunlara yönelik çözüm önerilerini sıraladı.

Muğla'nın narenciye üretimiyle bölgenin ve ülkenin tarımsal üretiminin önemli ölçüde katkı sağladığına dikkati çeken Ergun, hasat mevsiminde olunmasına rağmen üreticilerin yüzünün gülmediğini söyledi.

Üreticiye teklif edilen fiyatların maliyetleri karşılamasının mümkün olmadığını vurgulayan Ergun, "Bugün üretici bir açmazdadır. Bahçesine bakmasa ağaçları zarar görüyor, baksa masrafını çıkaramıyor. Hasat etse toplama ve nakliye giderlerini üstleniyor, etmezse ürünü dalında kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kısacası narenciye üreticisi emeğinin karşılığını alamamaktadır. Bu kayıp gelecek yılların üretim kapasitesini de tehdit etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Maliyetleri esas alan fiyat ve destek mekanizmasının kurulmasını ve üreticinin zararına satış yapmasını önleyecek tedbirler alınmasını isteyen Ergun, şu önerilerde bulundu:

"Mazot, gübre, zirai ilaç ve sulama giderlerine yönelik doğrudan destekler artırılmalıdır. İhracat pazarları korunmalı ve yenileri geliştirilmelidir. Ticaret Bakanlığı sektörle birlikte sorunları belirlemeli, alternatif pazarlara erişim, hızlı gümrük işlemleri ve daha düşük taşımacılık maliyetleri için adım atmalıdır. Okul, kışla, hastane gibi toplu tüketim kanalları imkanları değerlendirilmelidir. Soğuk zincir altyapısı hem Muğla'da hem de bölgedeki illerde genişletilmeli ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi bölgelerinin sayısı artırılmalıdır."

Kaynak: AA
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