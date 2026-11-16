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İYİ Partili Buğra Kavuncu, fon soruşturmasında kamu kaynağının kullanıldığını söyledi

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İYİ Partili Buğra Kavuncu, fon soruşturmasında kamu kaynağının kullanıldığını söyledi
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İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, fon soruşturmasında kamu kaynaklarının kullanıldığını söyledi. Kavuncu, TBMM'ye gelecek torba yasada 7596 sayılı fon yasasına 17 Eylül 2026'dan geçerli sorumsuzluk zırhı getirildiğini öne sürdü.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, fon soruşturmasına ilişkin, "Bu fon vurgununda kamu kaynakları kullanılmış. Kamu kaynakları kullanılarak fonlar şişirilmiş. Kamu kaynağı derken, yani milletin parası kullanılmış" dedi.

İYİ Partili Buğra Kavuncu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, fon soruşturmasına ilişkin, "AK Parti iktidarının yol açtığı fon yolsuzluğunda başka bir seviyeye geldik. AK Parti kendi hatasını örtmek için yeni yollara başvuruyor. Yasal bir zırh getiriliyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek olan bir torba yasa var. Bu torbanın bir maddesine bir ek yapılmış. Tabii benzer madde, benzer bir uygulama daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda denendi ve Genel Kurul'a getirilmek istendi. Ancak burada gerçekleşmedi. Fakat bu gelecek olan yeni madde ile 7'nci maddeye bir ek yapılıyor. Yani fon yasası olan 7596 sayılı fon yasasına bir ilave yapılıyor. 17 Eylül 2026 tarihinden geçerli olmak üzere mali ve idari sorumsuzluk zırhı getiriliyor. Nereye getiriliyor? Bütün bu devretme ve devralma işlemlerini yürüten tüm bankalara ve görevlilere. Bunu geçmiş tarihli geriye dönük olarak da işletiyor olmaları ayrıca üzerinde durulması gereken bir konu. Şimdi buradan sesleniyoruz; arkadaşlar neyden korkuyorsunuz? Neyden endişe ediyorsunuz? Neden böyle bir zırha ihtiyaç duyuyorsunuz? Çerçeve yasada da benzer bir zırhı getirmiştiniz. Kanunla koruma zırhı sağlanabilir mi? Bunu nasıl açıklayacaksınız? Neyi yanlış yaptınız da böyle bir koruma sağlıyorsunuz? Nasıl bir açık yarattınız ki milletin tepkisinden korkuyorsunuz? Demek ki ortada yanlış giden bir şeyler var. Ortada mevcut kanunların dışında uygulama yapılma ihtimali var ki böyle bir koruma zırhı getirmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bakın AK Parti'nin yarattığı açmaz işte tam olarak budur. Bu fon vurgununda kamu kaynakları kullanılmış. Kamu kaynakları kullanılarak fonlar şişirilmiş. Kamu kaynağı derken, yani milletin parası kullanılmış. 'Bu durum borsa sınırlarını da aşan çok ama çok büyük bir organize suçtur' derken boşa söylemiyoruz. Genel Başkanımızın da daha önce defalarca ifade ettiği gibi kamu eliyle yürütülmüş bir organize suçla karşı karşıyayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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