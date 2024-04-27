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İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayında Müsavat Dervişoğlu Genel Başkan Seçildi

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İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi. Kurultayda, yetkili kurulların seçimine geçilecek.

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi.

ATO Congresium'daki kurultayda, genel başkanlık seçiminin 3. turunda, Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yarıştı.

Oylama sonucuna göre, 1159 geçerli oyun 611'ini Dervişoğlu alarak genel başkan seçildi. Aydın ise 548 oy aldı.

Kurultayda, partinin yetkili kurullarının seçimine geçilecek. Bu kapsamda da delege, 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl, 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek.

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Kaynak: AA / Politika

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