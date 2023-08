İYİ Parti Milletvekili Karakaş, Çine'de esnafın sorunlarını dinledi

İyi Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Aydın'ın Çine ilçesindeki semt pazarında esnaf ile bir araya geldi. Bir besici Karakaş'a mazotun 18,5 liradan 40 liraya çıktığını belirterek, "O zaman yem çuvalı 320-330 ise, yem 400'ü geçti, 450'ye vardı. Her şey ileri giderken biz hayvancı olarak bizim kesim fiyatları niye düşüyor? Kasapta düştü mü bu? Üretici olarak biz kazanmıyoruz" dedi.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan bir semt pazarında esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Karakaş'a konuşan bir pazar satıcısı "Sattığımız hiç aldığımızı karşılamadı" diyerek dert yandı.

Karakaş da satıcının sözleri üzerine, "Geçen Meclis'te konuşma yaptım. Dedim ki, 'İktidar partisi milletvekillerine sesleniyorum: 7 bin 500 lira ile bir ay geçinmeyi deneyin, geçinebiliyor musunuz'" dedi. Pazara alışverişe gelen yurttaş ise "Bu halk çok eziliyor şu anda" diye konuştu.

Mazotun 18,5 liradan 40 liraya çıktığını belirten bir besici ise "Biz hayvancıyız. Mazot 18,5 liraydı, karkas kesim 240-250 liraydı. Mazot 40 lira oldu bizim kesim düştü şu anda 220 liraya 225 liraya. O zaman yem çuvalı 320-330 ise, yem 400'ü geçti, 450'ye vardı. Her şey ileri giderken biz hayvancı olarak bizim kesim fiyatları niye düşüyor? Kasapta düştü mü bu? Üretici olarak biz kazanmıyoruz. Varsa yoksa 'Et pahalandı', hemen manşet. ya bize soran var mı kıymanın ne olduğunu? Soran yok. Üretici olarak karkas kaça kesiliyor soran yok" ifadelerini kullandı. Besici sözlerini "Üretici bundan nasıl kar edecek de üretim yapacak? Böyle şey olmaz vekilim. Her şey ileri gidiyor. Bizim karkas fiyatları neden aşağı düşüyor. Dışarıdan et getir, besicinin elindeki eti ucuza kap, böyle bir şey var mı" ifadeleriyle sürdürdü.

Başka bir yurttaş ise, "Saygıdeğer reisimiz bize ucuz et yedirsin, vatandaşa ucuz et yedirsin. Ama bizim girdileri de aşağı çeksin ki biz vatandaşla beraber ucuz et yiyelim. Dışarıdan et getirsin, zararını da kasaptan satsın, üreten çiftçinin, affedersin, ensesine vur tokadı" diye konuştu.