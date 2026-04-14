İYİ Partili Akalın, çiftçilere verilen desteklerin artırılmasını istedi

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, çiftçilere verilen desteklerin artırılması gerektiğini ifade ederek, "Türk tarımı belki de tarihin en zor günlerini yaşamaktadır. Son bir yıl içerisinde tarımsal üretim maliyetleri yüzde 70-80 artmasına rağmen tarımsal desteklemeler sadece yüzde 26 seviyesinde arttı. Bu kabul edilemez bir dengesizliktir." dedi.

Akalın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım sektörünün ekonomik bir krizin içerisinde bulunduğunu ve bunun görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

İktidarın tarım politikalarını eleştiren Akalın, "Bu krizin sebebi Tarım ve Orman Bakanlığının beceriksizliği ve yanlış politikalarıdır. Türk tarımı belki de tarihin en zor günlerini yaşamaktadır. Son bir yıl içerisinde tarımsal üretim maliyetleri yüzde 70-80 artmasına rağmen tarımsal desteklemeler sadece yüzde 26 seviyesinde arttı. Bu kabul edilemez bir dengesizliktir. Elektrik, mazot, gübre fiyatlarındaki artış üreticinin belini bükmektedir. Çiftçi tarlasını gerektiği gibi ekemediği ve sulayamadığı için oluşan verim kaybı üretimde azalmaya neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçilerin acilen desteklenmesi gerektiğini belirten Akalın, mazot, gübre ve elektrik başta olmak üzere temel girdi kalemlerindeki desteklemelerin maliyet artışına paralel olarak artırılması, sulama amaçlı elektrik kullanımında özel tarifeye geçilmesi ve destek ödemelerinin üretim sezonundan önce verilmesinin elzem olduğunu kaydetti.