İYİ Partili Akalın, çiftçilere verilen desteklerin artırılmasını istedi

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, tarımsal desteklerin yetersiz olduğunu ve çiftçilerin acil olarak desteklenmesi gerektiğini belirtti. Akalın, tarımsal üretim maliyetlerinin hızla artmasına rağmen desteklerin yetersiz kaldığını ifade etti.

Akalın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım sektörünün ekonomik bir krizin içerisinde bulunduğunu ve bunun görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

İktidarın tarım politikalarını eleştiren Akalın, "Bu krizin sebebi Tarım ve Orman Bakanlığının beceriksizliği ve yanlış politikalarıdır. Türk tarımı belki de tarihin en zor günlerini yaşamaktadır. Son bir yıl içerisinde tarımsal üretim maliyetleri yüzde 70-80 artmasına rağmen tarımsal desteklemeler sadece yüzde 26 seviyesinde arttı. Bu kabul edilemez bir dengesizliktir. Elektrik, mazot, gübre fiyatlarındaki artış üreticinin belini bükmektedir. Çiftçi tarlasını gerektiği gibi ekemediği ve sulayamadığı için oluşan verim kaybı üretimde azalmaya neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçilerin acilen desteklenmesi gerektiğini belirten Akalın, mazot, gübre ve elektrik başta olmak üzere temel girdi kalemlerindeki desteklemelerin maliyet artışına paralel olarak artırılması, sulama amaçlı elektrik kullanımında özel tarifeye geçilmesi ve destek ödemelerinin üretim sezonundan önce verilmesinin elzem olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Gazi Nogay
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
ABD ablukasının ilk 24 saatinde Hürmüz Boğazı'ndan 4 gemi geçiş yaptı

Hürmüz'den rahatça geçtiler, ikisiyle ilgili detay çarpıcı
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi

Korkunç detaylar ortaya çıkıyor: Gülistan'ın cesedini...
Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı

Bekleneni yaptılar!

Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
Çaykur Rizespor gözünü Fenerbahçe'ye dikti

''Puan almak istiyoruz, kazanan biz olacağız''
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar