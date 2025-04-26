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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Eren Bülbül, Volkan Konak ve Özkan Sümer'in mezarlarını ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Eren Bülbül, Volkan Konak ve Özkan Sümer'in mezarlarını ziyaret etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trabzon'da şehit Eren Bülbül, sanatçı Volkan Konak ile Trabzonspor'da teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Özkan Sümer'in mezarlarını ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trabzon'da şehit Eren Bülbül, sanatçı Volkan Konak ile Trabzonspor'da teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Özkan Sümer'in mezarlarını ziyaret etti.

Dervişoğlu, Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün, ilçenin Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başında annesi Ayşe Bülbül'e baş sağlığı diledi.

Dua eden ve Eren Bülbül'ün mezarına karanfil bırakan Dervişoğlu, "Allah rahmet eylesin, bir evlat kaybettin milyonlarca evlat kazandın." dedi.

Dervişoğlu, daha sonra 31 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Karadenizli sanatçı Volkan Konak'ın aynı ilçeye bağlı Güney Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti.

Konak'ın mezarına çiçek bırakan ve ablalarına taziyelerini ileten Dervişoğlu, "Hayatın en büyük gerçeği ölüm, Allah herkese güzelini nasip etsin. Erken ayrıldı aramızdan, Cenabıallah'ın takdiri." diye konuştu.

Dervişoğlu, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in de Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Sümer'in yeğeni Abdülkadir Sümer ve yakınları ile görüşen Dervişoğlu, "Özkan Sümer çok özel bir şahsiyetti. Mekanı cennet, kalbi nur olsun, Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Politika
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