İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ordu'da Basın Toplantısı Düzenledi

? İyi Parti Genel Başkan Yardımcıları Enver Yılmaz ve Erhan Usta, Ordu'da basın toplantısı düzenledi.

Yılmaz, bir restoranda düzenlenen toplantıda, sorunları yerinde görmek için Türkiye'yi dolaştıklarını söyledi.

Ordu'da İl Başkanlığının riyasetinde başarılı bir parti teşkilatlanma yapısı olduğunu belirten Yılmaz, "Bu teşkilatlanma yapısının geçmiş dönemde artılarını gördük. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte sizler de bu katkıyı yakından görecek ve hissedeceksiniz. Ordu'da potansiyelimizi daha çok yukarıya çıkaracak iş ve icraatları hep beraber yapma mecburiyetimiz var." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta ise hem Karadeniz'in hem de Ordu'nun iktisadi olarak kalkınmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Fındığın, kentin en önemli ürünü olduğuna işaret eden Usta, "Fındık üretiminde Ordu yüz ölçümü açısından Türkiye'de birinci sırada. Önemli bir gelir kaynağı. Rekolte tabii yıldan yıla değişiyor ama 200 bin ton civarında bir fındık. Türkiye fındığının 3'te 1'i yani 200 bin tonu Ordu'dan geliyor." diye konuştu.

Toplantıya, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Genel İdare Kurulu üyeleri Ünzile Yüksel ve Rıdvan Yalçın, İl Başkanı Fatih Titiz de katıldı.