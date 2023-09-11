İYİ Parti Edirne İl Teşkilatı Öğrenci Andı'nın Okutulmasını İstedi

İyi Parti Edirne İl Teşkilatı, ekonomik krizin velilere etkisine dikkat çekmek ve Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına tepki göstermek için valilik binası önünde basın açıklaması yaptı. Partililer, burada Öğrenci Andı'nı okudu. İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızda, milli bilincin ve ulusal değerlerimize aidiyet duygusunun güçlenmesi için; yargı kararına rağmen yasaklanan 'Andımız' tekrar bütün yurt sathında okutulmaya başlanmalıdır" dedi.

İYİ Parti'nin ülke genelinde ekonomik krizin velilere etkisine dikkat çekilmesi ve Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına tepki gösterilmesi amacıyla yaptığı eş zamanlı eylem kapsamında Edirne İl Başkanlığı da bugün Edirne Valiliği önünde basın açıklaması yaptı. Valilik önünde toplanan partililer Öğrenci Andı'nı okudu. İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin tarafından okunan basın açıklaması ise şöyle:

"YASAKLANAN 'ANDIMIZ' TEKRAR BÜTÜN YURT SATHINDA OKUTULMAYA BAŞLANMALIDIR"

"Bilinmelidir ki, vakıflar, cemaat, dernek grup ve benzeri din eğitimi veya değerler eğitimi adına MEB müfredatı dışında birtakım faaliyetlerde bulunmak, ülkemizdeki eğitim ve öğretim sürecini olumsuz etkiliyor. Zira bu tür faaliyetlerde bulunan grupların hangi müfredata, hangi programa bağlı kaldıkları da meçhuldür ve bu durum oldukça tehlikelidir. Şunu özellikle belirtmek isteriz ki; çağdaş ve modern eğitim ile birlikte, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması her zaman olduğu gibi öncelikli talebimizdir. Devletimizin hiçbir biriminin olur vermediği, kaçak tanımlamasıyla tarif edilen sözde eğitim ya da barınma merkezlerine, bırakın müsamaha gösterilmesini, derhal kapatılmalarıyla ilgili işlemler gecikmeksizin yapılmalıdır. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızda, milli bilincin ve ulusal değerlerimize aidiyet duygusunun güçlenmesi için; yargı kararına rağmen yasaklanan 'Andımız' tekrar bütün yurt sathında okutulmaya başlanmalıdır.

"ÜCRETSİZ YEMEK SÖZÜNÜ YERİNE GETİRİNİZ"

Ailelerin belini büken ağır kırtasiye masraflarının yükü devletimiz tarafından sübvanse edilmeli, okul ve derslik sayısının yetersizliği ile sınıf mevcudiyetlerinin aşırı kalabalıklığından kaynaklanan sorunlar giderilmelidir. Öğretmen açığı, atanamayan öğretmenlere ders başı yaptırılmasıyla telafi edilmeli, okulsuz köyler ve taşımalı eğitim sisteminin sancıları ortadan kaldırılmalıdır. Biliyoruz ki; Türkiye'de İlkokul 4. sınıfların yüzde 40'ı ve 8. sınıfların yüzde 46'sı okula aç gidiyor ve tam 1 milyon 358 bin çocuk açlık sınırında bulunuyor. Seçim döneminde, bizden kopya çekerek verdiğiniz ücretsiz yemek sözünü yerine getiriniz."