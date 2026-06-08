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İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, TMO'nun çiftçiye 45 gün sonra ödeme yapacağını açıklamasını eleştirerek, ödemenin bir hafta içinde yapılması çağrısında bulundu. Ayrıca buğday ve arpaya teşvik primi ödenmesi için kanun teklifi sunacaklarını duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 45 gün sonra çiftçiye ödeme yapacağını söyledi, gelin bu 45 günlük süreyi geri çekin ve çiftçiye bir hafta içinde parasını ödeyin." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Kavuncu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gözlemci olarak toplantılarına dahil etme kararından mutlu olduklarını dile getirdi.

"Ancak devamında temsilcilikler, büyükelçilikler açıldı. Belli ki bir baskı yapıldı ve Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı, TDT'ye üye olan bir ülkeye gitti, kendisine devlet nişanı takdim edildi." diyen Kavuncu, bunun, TDT'nin fonksiyonunu yıpratan bir gelişme olduğunu ileri sürdü.

Kavuncu, ekonomi ve enflasyon üzerinden hükümete eleştirilerde bulundu.

TMO'nun buğday fiyatlarını artırdığını anımsatan Kavuncu, bu artışın yetersiz olduğunu savundu.

Fiyatlarla ilgili bir kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacaklarını aktaran Buğra Kavuncu, şöyle devam etti:

"Buğdaya kilo başına 3,5, arpaya da 2,5 lira teşvik primi ödenmesi çağrısını yapıyoruz. Çiftçimiz, üreticimiz perişan durumda. TMO, 45 gün sonra çiftçiye ödeme yapacağını söyledi, gelin bu 45 günlük süreyi geri çekin ve çiftçiye bir hafta içinde parasını ödeyin."

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kavuncu, DEM Parti'nin gündeme getirdiği çerçeve yasalarla ilgili soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kanun tekliflerinin TBMM'ye geliş usulleri bellidir. Bir terör örgütü elebaşının onayına, icazetine ya da görüşüne sunulacak hiçbir kanun teklifinin meşruiyeti yoktur."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
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