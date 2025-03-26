İYİ Parti'den Milletvekili İstifalarına Sert Tepki

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, parti değiştiren milletvekilleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Bunlar futbolcu değil, siyasetçi. Bu insanlar milletin iradesiyle gelen insanlar ve milletin iradesini başka bir yere götürmek hırsızlıktır. Bunun için de bu noktada düzenlemeye ihtiyaç var" dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, İYİ Parti'den istifa ederek diğer partilere geçen milletvekilleri hakkında açıklamalarda bulundu. Milletvekillerinin siyasi ikballeri için parti değiştirdiğini söyleyen Kılınç; "Şuanda iktidar bir vekil avında, amaçladığı bir şey var onu da hepimiz biliyoruz. Referanduma gitmeden Anayasa'yı değiştirmek için 400'ü yakalamaya çalışıyor. Bakıyorsunuz bizim milletvekillerimizle de temasları var. Şöyle de bir şey var; giden vekillerin birçoğu partide çok bir hizmeti olmamış, sonra da bir şekilde aday olmuş. Bizim tanımadığımız vekiller var, ilk defa seçim sürecinde gördüğümüz. Parti için bir amacı olmadıkları, farklı şeyler için hizmet ettiklerini düşünüyorum. Bu sonuca baktığımızda hatayı kabul etmek büyük bir erdemdir, geçmişte hatalar yapılmış. Bu hatalardan ders çıkaracağız ve bu hataları bir daha yapmayacağız. Partiye aidiyet duygusu olmayan insanlar maalesef bir şekilde diğer partiye dahil oldular. İnce eleyip sık dokuyacağımız bir süreç bizi bekliyor. Yakın zamanda bir seçim yok ama en sağlıklı vekil listesini nasıl çıkarırızın altyapısını çıkaracağız. Başka partiden bize gelmek isteyenler oldu ancak genel başkanımız kabul etmedi. Niye kabul etmedi? 'Bizim yanlış gördüğümüz bir şeyi biz yaparsak doğru değil' dedi ve kabul etmedi. Siyaset öyle bir kurum haline geldi ki, sokakta sorduğumuzda siyasete güven neredeyse yüzde 1'lere kadar düştü. Bunun sebebi budur işte. Siyasi ahlak göz etmeyen insanların ülkeyi getirdiği durum. Neden seçimden önce İYİ Parti'nin savunuculuğunu yapıp seçimden sonra ne değişti de, ülke güllük gülistanlık oldu da bunun sebebi iktidar mıydı? Hayır, bunların hiçbiri yok, şahsi ikballeri için bu kadar insanın hakkını yediler. Biz gidenlerle değil, yol arkadaşlarımızla yapacağız ve daha sımsıkı birbirimize sarılacağız" dedi.

"Milletvekilleri futbolcu değil siyasetçi, milletin iradesiyle gelen insanlar"

Milletin iradesinin değişmemesi için Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklikler yapılması gerektiğini vurgulayan Kılınç; "43 milletvekilimiz vardı, şuanda 28 vekilimiz kaldı. Bu 28 milletvekili hala mücadeleye devam ediyor bu partinin birer neferi olarak. Mutlak suretle bu tür şeyler bize ders alacağımız şeyler çıkartıyor. İnsanoğlunun nasıl tavır sergileyeceğini bilemiyoruz. Bu iktidar için de geçerli, diğer partiler için de geçerli. Bugün baktığınızda en önemli şey şu; siyasete ve siyaset kurumuna olan güven. Bu sadece bizim partimiz için değil, diğer partilerden de geçişler oldu. Bizim kanaatimiz şu; bu geçişlerin önünde kesinlikle yasal engeller olmalı. Siyasi partiler kanununda mutlak değişiklikler olması lazım. Bunlar futbolcu değil, siyasetçi. Bu insanlar milletin iradesiyle gelen insanlar ve milletin iradesini başka bir yere götürmek hırsızlıktır. Bunun için de bu noktada düzenlemeye ihtiyaç var. Yoksa bundan sonra da diğer partiler arasında da geçiş olur" ifadelerini kullandı.

"Kayserili işini bilir söylemiyle yıllardır yatırım almasına engel oldular"

Kayseri'nin beklenen yatırımları almadığını ve bunun en önemli nedeninin 'Kayserili işini bilir' söyleminin olduğunu da sözlerine ekleyen Sedat Kılınç; "Kayseri'nin başına en çok bela olan bir söylem var; "Kayserililer işini bilir' dediler ve iktidar Kayseri'ye hiçbir hizmet getirmedi. Bu sözle Kayseri'nin neredeyse yıllardır yatırım almasına engel oldular. Kayseri'den Niğde'ye giderken otoban yok, Kayseri'den Kırşehir'e giderken otoban yok, Kayseri'den Kahramanmaraş'a giderken otoban yok, Kayseri'den Sivas'a giderken otoban yok. Etrafımızda hiçbir şekilde otoban yok. Niğde'den sonra, Kırşehir'den sonra, Kahramanmaraş'tan sonra var ama Kayseri'de sanki sınırı çizmişler; 'buraya hizmet gelmeyecek. 'Kayserililer işini bilir' diyerek de bu kılıfla gizliyorlar. Hızlı tren nasıl Yozgat üzerinden gider de Kayseri'ye gelmez. Bağlantılı sistem de ne kadar doğru? Kayseri teşvikten muaf, otobandan muaf, hızlı trenden muaf, devlet yatırımlarından muaf. Kayseri; üniversiteye yapılan binaları, cami, okulu hayırseverleriyle yapan bir şehir" diye konuştu. - KAYSERİ