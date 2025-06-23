İYİ Parti'den Enerji ve Maden Düzenlemelerine Sert Eleştiri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini eleştirerek, bu yasanın tarım ve hayvancılığa büyük zararlara yol açacağını söyledi. Uz, zeytinliklerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifine ilişkin, "Doğayı, tarihi alanları tahrip eden, bir düzenlemeyle karşı karşıyayız dolayısıyla bu yasa ülkenin hayvancılığına, ülkenin tarımına büyük ölçüde darbe vuracaktır." dedi.

Uz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Kanun teklifi hazırlanırken Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların görüşlerinin alınmadığını ileri süren Uz, tarım sahalarının maden alanlarına açılmasıyla zeytinliklerin yok olacağını savundu.

Zeytinlik alanlarla ilgili düzenlemenin kabul edilmemesi gerektiğini söyleyen Uz, şunları kaydetti:

"Etrafımız ateş çemberiyken, içeride milli hassasiyetler tartışılırken, ekonomi bu haldeyken yasanın çıkması doğru değil. Yasanın çıkması tarihi alan ve tarım sahalarının tamamen ranta açılması anlamına geliyor. Yine bu maden sahalarının nereyi kapsarsa kapsasın, tarihi alanları da var bu işin içinde. Doğayı, tarihi alanları tahrip eden bir düzenlemeyle karşı karşıyayız dolayısıyla bu yasa ülkenin hayvancılığına, ülkenin tarımına büyük ölçüde darbe vuracaktır. Bunun getirileri hiçbir şekilde yoktur. Getirisi sadece ülke kaynaklarının, tarımının ve doğal güzelliklerinin yok olması olacaktır. Gelecek nesillere aktarılamayacak, anlatılamayacak bir durumun oluşmasından başka bir şey değil."

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
Biri 16 diğeri 17 yaşında! Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti

Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin gururu olan dev hastane konkordato ilan etti
Dilencilerin kavgası nasıl sömürüldüğümüzü ortaya çıkardı

Dilencilerin kavgası nasıl sömürüldüğümüzü ortaya çıkardı
Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden 'Doluyuz' yanıtı

Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden "Doluyuz" yanıtı
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım

ABD'den bomba yağdırdığı İran'a 30 milyar dolarlık yardım
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar

Manzarayı izlemek için metruk villaya giren 3 arkadaş kabusu yaşadı
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Jose Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldızı anında kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.