İYİ Parti'den Ankara Büyükşehir Belediyesi Soruşturmasına Eleştiri

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarına ilişkin soruşturmaya yönelik "Herkes soruşturulabilir. Şüphe duyulan her konuda, her alanda bir soruşturma yapılabilir ama bunun sadece belli bir kesime adeta düşman hukuku uygulanacak şekilde yapılıyor olması kabul edilemez." dedi.

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmayı eleştirdi.

Hukukun herkese eşit şekilde uygulanması gerektiğini söyleyen Kavuncu, "Herkes soruşturulabilir. Şüphe duyulan her konuda, her alanda bir soruşturma yapılabilir ama bunun sadece belli bir kesime adeta düşman hukuku uygulanacak şekilde yapılıyor olması kabul edilemez." sözlerini sarf etti.

Geçmiş dönemlerde ABB'de "yolsuzluk iddialarına" ilişkin, açık tanıkların beyanlarda bulunduğunu anlatan Kavuncu, bunlara yönelik herhangi bir işlem yapılmadığını belirtti.

Çocukların yeterli beslenmediğini kaydeden Kavuncu, "Bir beslenme çantası oluşturulması 3 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Türkiye'de yoksulluk sınırında bulunan çocuklarımızın yüzde 50'si kantinlerden hiçbir şekilde alışveriş yapamıyor ve bir beslenme çantası dahi doldurulamıyor. Bununla beraber gençlerimizi koruyamıyoruz. Zeytinburnu, Cevizlibağ Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan rezaleti hep beraber gördük." diye konuştu.

İYİ Partili Kavuncu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara ilişkin ise "Biz burada büyük bir endişe ve büyük bir tereddüt duyuyor, bu sürecin yanlış ve Türkiye'yi içinden çıkılamayacak bir maceranın içine doğru sürüklediğini söylüyoruz." ifadesini kullandı.