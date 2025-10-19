Haberler

İYİ Parti Alaşehir İlçe Teşkilatı'nda Bahattin Ulutaş Yeniden Başkan Seçildi

İYİ Parti Alaşehir İlçe Teşkilatı'nda Bahattin Ulutaş Yeniden Başkan Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Alaşehir İlçe Teşkilatı'nın olağan kongresinde mevcut başkan Bahattin Ulutaş, tek liste ile girdiği seçimde güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

İyi Parti Alaşehir İlçe Teşkilatı'nın olağan kongresinde mevcut başkan Bahattin Ulutaş, tek listeyle gidilen seçimde güven tazeledi.

Alaşehir İlçe Teşkilatı'nın olağan kongresi gerçekleştirildi. Parti lokalinde yapılan kongrede mevcut başkan Bahattin Ulutaş, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi. 399 kayıtlı delegeden 54'ünün oy kullandığı seçimde, kullanılan oyların tamamını alan Bahattin Ulutaş yeniden başkan seçildi.

Kongreye İYİ Parti Manisa İl Başkanı Ali Zafer İksir, partililer ve davetliler katıldı.

Bahattin Ulutaş başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Uğur Akakıncı, Recep Akgün, Mustafa Aksakal, Selim Aktürk, Hakan Bozkurt, Aşkın Ceylan, Erol Ekin, Mehmet Erbil, Muzaffer Günay, Hüseyin Güner, Hüseyin Kalkan, Barış Keten, Şaban Kuru, Hasan Malay, Halil Okumuş, Adnan Özüdüz, Suat Tankişi, Hüseyin Uslu, Kerim Varıçlı, Mesut Yazıksız, Muammer Yetiş, Serkan Yılmaz, Mahmut Yılmazoğlu ve Şahin Zengin. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
KKTC'deki kritik seçimden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

KKTC'deki kritik seçimden ilk sonuçlar geldi! Bir aday farkı açtı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. LIMUDIA'nın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ediyorum. Yatırımımla 382.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da @Mudiatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu

Rakibi elini itti, olan oldu! Yaptığıyla yine maça damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.