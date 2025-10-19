İYİ Parti Alaşehir İlçe Teşkilatı'nda Bahattin Ulutaş Yeniden Başkan Seçildi
Alaşehir İlçe Teşkilatı'nın olağan kongresi gerçekleştirildi. Parti lokalinde yapılan kongrede mevcut başkan Bahattin Ulutaş, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi. 399 kayıtlı delegeden 54'ünün oy kullandığı seçimde, kullanılan oyların tamamını alan Bahattin Ulutaş yeniden başkan seçildi.
Kongreye İYİ Parti Manisa İl Başkanı Ali Zafer İksir, partililer ve davetliler katıldı.
Bahattin Ulutaş başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Uğur Akakıncı, Recep Akgün, Mustafa Aksakal, Selim Aktürk, Hakan Bozkurt, Aşkın Ceylan, Erol Ekin, Mehmet Erbil, Muzaffer Günay, Hüseyin Güner, Hüseyin Kalkan, Barış Keten, Şaban Kuru, Hasan Malay, Halil Okumuş, Adnan Özüdüz, Suat Tankişi, Hüseyin Uslu, Kerim Varıçlı, Mesut Yazıksız, Muammer Yetiş, Serkan Yılmaz, Mahmut Yılmazoğlu ve Şahin Zengin. - MANİSA