İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri mitinginde asgari ücretin 27–28 bin TL değil, 38–39 bin TL olması gerektiğini söyledi. Mevcut hesaplama yöntemlerini eleştiren Özel, "39 bin TL asgari ücret haktır" diyerek devletin işçiyi işverenin insafına bırakamayacağını vurguladı.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin 38-39 bin TL olması gerektiğini belirtti.
  • Özgür Özel, Kayseri'nin AK Parti'nin kalesi olarak görülmesine karşı çıktı.
  • Özgür Özel, Türkiye'nin 2018'den bu yana kronik bir ekonomik kriz yaşadığını söyledi.

CHP'nin, Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim çağrısıyla düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 75'incisi Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Mitinge tırla gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu tırda İmamoğlu için toplanan 25 milyon imzanın yer aldığı belirtildi.

"KAYSERİ KİMSENİN KALESİ DEĞİL"

Konuşmasına meydanın doluluğuna dikkat çekerek başlayan Özel, Kayseri'nin "AKP'nin kalesi" olarak görülmesine karşı çıktı. Özel, "Kale siyaseti bitmiştir. Kayseri kimsenin değil, milletin kalesidir" dedi.

EKONOMİ VE KRİZ ELEŞTİRİSİ

Türkiye'nin 2018'den bu yana kronik bir ekonomik kriz yaşadığını söyleyen Özel, yüksek enflasyon, gıda fiyatları, faiz ve işsizlik üzerinden iktidarı eleştirdi. Türkiye'nin birçok başlıkta Avrupa ve dünya sıralamalarında üst sıralarda yer aldığını savunan Özel, vatandaşın alım gücünün ciddi biçimde düştüğünü ifade etti.

SGARİ ÜCRET ÇIKIŞI: 39 BİN TL HAKTIR

Özel'in konuşmasında en dikkat çeken başlıklardan biri asgari ücret oldu. Mevcut hesaplamaları "sahtekârlık" olarak niteleyen Özel, devletin asgari ücretliyi işverenin insafına bırakamayacağını söyledi. İşverene prim ve sosyal güvenlik desteği verilmesi gerektiğini vurgulayan Özel, asgari ücretin 27–28 bin TL değil, 38–39 bin TL olması gerektiğini dile getirdi. Kayseri'ye özgü bir deyimle hükümeti eleştiren Özel, "4 diyor, 9 diyor, topluyor, 30 diyor. Böyle hesap olmaz. Biz 3 diyoruz, 9 diyoruz, yan yana koyup 39 diyoruz. 39 bin TL asgari ücret haktır" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıEmrah Demirci:

Laf olsun diye açıklama yapiyir ülkeyi yönetecez diyip böyle dengesiz bir açıklama zaten pahalı ülkeyiz yurtdisi işleri komple.durdu dediğin rakkam olursa bu ülkenin batışını kimse kurtaramaz

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme91
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Gelince sen 100 bin yaparsın artık ne zaman gelirsiniz artık onu da sizinkiler bilir 100 yıldır bildikleri gibi

yanıt12
yanıt23
Haber YorumlarıEnes:

Kayseri de yapiyor İzmir'e yapamaz orada izmir belediyesi işçilerine 35 bin vermiyor . Manisa'da da her çiftçiye traktör dağıtıyordu seçimi kazandı şaka yapmıştım dedi . Gecen seçimde de her eve 1 cumhuriyet altını dagitiyordu nereden bulacaksini sorusuna hazinemizde var ya demişti

yanıt9
yanıt14
Haber YorumlarıRevolver:

Az bile söylemiş buna itiraz edenler patron yalakası tayfadır. Vergi kaçağını, gereksiz teşviği, lüksü şatafatı kes , asgari ücretliya para bulunur

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCrm:

laf yaptı "su kabağı" doldur tabağa, ye sabaha....

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kaplan:

Doğru soylüyor cok mu geldı sıze cocuklarımıza bırşey alamıyoruz ya bı ev kırası 20 30 bın olmuş bu ülkede hala şunumu versek bunu versek dıye tartışıyolar Allaha havele edıyorum

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

