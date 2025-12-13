İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

CHP'nin, Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim çağrısıyla düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 75'incisi Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Mitinge tırla gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu tırda İmamoğlu için toplanan 25 milyon imzanın yer aldığı belirtildi.

"KAYSERİ KİMSENİN KALESİ DEĞİL"

Konuşmasına meydanın doluluğuna dikkat çekerek başlayan Özel, Kayseri'nin "AKP'nin kalesi" olarak görülmesine karşı çıktı. Özel, "Kale siyaseti bitmiştir. Kayseri kimsenin değil, milletin kalesidir" dedi.

EKONOMİ VE KRİZ ELEŞTİRİSİ

Türkiye'nin 2018'den bu yana kronik bir ekonomik kriz yaşadığını söyleyen Özel, yüksek enflasyon, gıda fiyatları, faiz ve işsizlik üzerinden iktidarı eleştirdi. Türkiye'nin birçok başlıkta Avrupa ve dünya sıralamalarında üst sıralarda yer aldığını savunan Özel, vatandaşın alım gücünün ciddi biçimde düştüğünü ifade etti.

SGARİ ÜCRET ÇIKIŞI: 39 BİN TL HAKTIR

Özel'in konuşmasında en dikkat çeken başlıklardan biri asgari ücret oldu. Mevcut hesaplamaları "sahtekârlık" olarak niteleyen Özel, devletin asgari ücretliyi işverenin insafına bırakamayacağını söyledi. İşverene prim ve sosyal güvenlik desteği verilmesi gerektiğini vurgulayan Özel, asgari ücretin 27–28 bin TL değil, 38–39 bin TL olması gerektiğini dile getirdi. Kayseri'ye özgü bir deyimle hükümeti eleştiren Özel, "4 diyor, 9 diyor, topluyor, 30 diyor. Böyle hesap olmaz. Biz 3 diyoruz, 9 diyoruz, yan yana koyup 39 diyoruz. 39 bin TL asgari ücret haktır" ifadelerini kullandı.