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Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

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ORC Araştırma tarafından yapılan, "En beğendiğiniz bakanlar kim?" anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. Ankette yüzde 47,8 ile ilk sırada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise 41,8 ile ikinci oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak üçüncü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş dördüncü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise en beğenilen beşinci bakan oldu.

ORC Araştırma tarafından yapılan, "En beğendiğiniz bakanlar kim?" anketinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya birinci, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ikinci oldu.

"EN BEĞENDİĞİNİZ BAKANLAR KİM" ANKETİ

ORC Araştırma, Kabine üyeleri ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Ankette katılımcılara, "En beğendiğiniz bakanlar kim?" sorusu yöneltildi.

BİRİNCİ SIRADA YERLİKAYA VAR, İKİNCİ HAKAN FİDAN

8 bin 920 kişiyle yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yüzde 47,8'lik oranla araştırmanın ilk sırasında yer aldı. Bakan Yerlikaya'yı 43,1'lik oranla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan takip etti.

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Osman Aşkın Bak ise yüzde 41,8'lik oranla üçüncü sırada yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yüzde 41,4'lik oranla dördüncü sırada yer aldı. Yüzde 40,6'lık oranıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise kabinenin en beğenilen beşinci bakanı oldu.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hakan Fidan Gençlik Kabine Spor Politika Haberler

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Yorumlar (5)

samsun uydu:

bakan yerlikaya gelmiş geçmiş en iyi içişleri bakanı tartışmasız

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Salim:

vaybeee iyilerdemi var bunların içinde pehhhhh

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FETHİ YILMAZ:

Hakan başkan her zaman

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Alkurt:

Yerlikaya sıcak, Hakan belirsiz ve soguk

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mehmet altın:

kim beğenmiş acaba

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