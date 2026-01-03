Haberler

İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen 2025 Yılı İhracat Rakamlarının açıklanacağı programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomideki belirlediğimiz hedefler globalleşmeden ayrı düşünülemez. Küresel ekonomideki belirsizliklerin, tıkanıklıkların her ülke gibi Türkiye'de de yansıması oldu" dedi. - İSTANBUL

