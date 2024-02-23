İstanbul'da Kentsel Dönüşüm İçin Yardım Kararı Yayımlandı
İstanbul'da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları için yapım yardımı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre hak sahiplerine konutlar için 700 bin TL'ye kadar hibe ve kredi imkanı sağlanacak.
İstanbul'da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre hak sahibine bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar kredi; bir iş yeri için 350 bin TL'ye kadar hibe, 350 bin TL'ye kadar kredi; diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL'ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL'ye kadar kredi verilecek. - ANKARA