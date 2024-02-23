İstanbul'da Kentsel Dönüşüm İçin Yardım Kararı Yayımlandı

İstanbul'da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre hak sahibine bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar kredi; bir iş yeri için 350 bin TL'ye kadar hibe, 350 bin TL'ye kadar kredi; diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL'ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL'ye kadar kredi verilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika