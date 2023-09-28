İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu: 20 kişi yakalandı

İSTANBUL'da Eylül ayında emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden haklarında arama kararı bulunan 20 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü suçlarından haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin yakalanması için 1-27 Eylül tarihleri arasında çalışma yaptı. Çalışmalarda firari durumdaki 20 şüphelinin adresleri tespit edildi. Farklı tarihlerde şüphelilere ait adreslere düzenlenen operasyonlarda 20 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 573 dolar, 700 Euro,1000 İngiliz Sterlini ile 19 bin 700 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.