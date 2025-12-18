İsrail, Fiji'de büyükelçilik açacak

İsrail, Fiji'nin Kudüs'te elçilik açmasından 3 ay sonra Fiji'nin başkenti Suva'da Büyükelçilik açmaya hazırlanıyor.

Güney Pasifik ülkesi Fiji, İsrail büyükelçiliğini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katılımıyla düzenlenen törenle Eylül ayında Kudüs'te açmıştı. İsrail de Fiji'nin tepki çeken kararından 3 ay sonra Fiji'de Büyükelçilik açacağını duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İsrail'in Suva'daki Büyükelçiliğini 2026 yılında açacağını duyurdu. Sa'ar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fiji Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Sitiveni Rabuka'yı karara ilişkin sabah saatlerinde bilgilendirdiğini söyledi. Sa'ar, "Fiji, İsrail'in hem BM arenasında hem de diğer platformlarda en istikrarlı destekçilerinden biri. Başbakan ile bugünkü görüşmemiz de her zaman yanımızda olduğunu söyledi" dedi. Yeni elçiliğin açılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerini daha da güçlendireceğini kaydeden Sa'ar, "Elçiliğin açılmasının aynı zamanda uzun süredir devam eden dostluğumuzu pekiştirecek ve kalkınma, ekonomi, güvenlik ve daha birçok alanda iş birliğimizi artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Sa'ar, İsrail'in Fiji'deki büyükelçiliğinin aynı zamanda İsrail'in Pasifik bölgesinin tamamındaki varlığını kuvvetlendireceğini aktardı. - TEL AVİV