Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eski Sanayi Sitesi Esnafıyla Buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eski Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Başkan, esnafın istek ve önerilerini dinledi ve soruları cevapladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eski Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnafın istek ve önerilerini dinledi, yapımı devam eden Bebek ve Çocuk Kütüphanesi başta olmak üzere birçok konuda kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi.

Esnafın, ticaret yaptığı bölgenin artık çok eskidiğini ve bölge için neler düşünüldüğü noktasındaki sorusuna yanıt veren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bir süre önce bölgenin tamamının projesinin çıkarıldığını, Bakanlık yetkililerinin çalışma yapılacak alanı incelediğini, ilk etapta yapılabilecek bir bölge olduğu tespitini yaptıklarını dile getirdi. Başdeğirmen, "Muhtarımız kapı kapı dolaşarak bununla ilgili görüşleri aldı. Bazı olumsuz geri dönüşler oldu. Burayı tamamen yıkıyoruz, yeniden birleşimini yapıyoruz, kat veriyoruz. Projemiz hazır. Ancak ülkemizde yaşanan olumsuzluklardan dolayı bu projeler Bakanlık tarafından bir süreliğine ertelendi. 2024 yılının içerisinde ilk etapta Anadolu Mahallesi ve bu bölge aynı anda yapılacak bölge. Bu bölge bizim yüzümüzün akı olacak. Rabbimize dua ediyoruz, bir daha bizlere büyük afetler yaşatmasın" ifadelerinde bulundu.

Mahalle camiinin tuvalet ve abdest alma yerinin aynı alanda bulunduğu dile getirilirken, caminin yoğun kullanıldığını, ancak caminin bir tadilattan geçmesi talebinde bulunuldu. Sanayi Mahallesi Camii için yapılabilecek tüm tadilatların yapılması noktasında ilgili müdürlüklere talimat veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Yeni projemizde bu alanda güzel bir camimiz var. Proje uygulanıncaya kadar camimizin tadilatlarını yapacağız" dedi.

"Türkiye'de olmayan bir güzelliği biz şehrimize kazandırıyoruz"

Bir soru üzerine Bebek ve Çocuk Kütüphanesinin yapıldığı alanda inşaat kısmının dışında kalan diğer bölümün park alanı olarak kullanılmaya devam edeceğini aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi yapılan bölgenin tüm alanının 2 bin 500 metrekareden oluştuğunu, bunun 500 metrekarelik alanının kütüphane olacağını dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, "Türkiye'de olmayan bir güzelliği biz şehrimize kazandırıyoruz. Kütüphanenin önünde 2 bin metrekareye yakın bir bahçesi var. Çocuklarınızı, torunlarınızı oraya götürdüğünüzde, çocuklarımız orada hem eğitimini alabilecek hem de parkından yararlanarak oyunlar oynayabilecek. Çocuklar eğitimlerini alırken, aileleri de bahçesinde vakit geçirebilecek" dedi.

Esnafa çalışmalarında hayırlı, bereketli kazançlar dileyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Güzel sohbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum, ilettiğiniz konuları en kısa zamanda yerine getirerek, mahallemizin isteklerini yerine getirmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Başdeğirmen, esnaf buluşmasının ardından ayrıca bölgedeki esnafları da dükkanlarında ziyaret ederek, hayırlı işler dileklerinde bulundu. - ISPARTA