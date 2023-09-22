İspanya Ulusal Polisi, Avrupa fonlarıyla finanse edilen operasyonlarda 34 milletten 197 suç örgütü üyesini yakaladı

İspanya Ulusal Polisi, Avrupa fonlarıyla ortak finanse edilen soruşturmalarda 34 milletten 197 suç örgütü üyesini yakaladığını açıkladı. Tutuklananların çoğunun Avrupalı olduğu ve uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve diğer şiddet içeren suçlarla bağlantılı oldukları belirtildi. Operasyonlarda 114 ev ve iş yerinde arama yapıldığı, uyuşturucu madde, ateşli silah, bıçak, araç ve mülklere el konulduğu ifade edildi.

İspanya Ulusal Polisi, Avrupa fonlarıyla ortak finanse edilen soruşturmalarda 34 milletten 197 suç örgütü üyesini yakaladığını açıkladı.

İspanya Ulusal Polisi basın departmanından yapılan açıklamada, tutuklananların çoğunun Avrupalı ??olmak üzere 34 milletten olduğu ve bunlardan 33'ünün uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve diğer şiddet içeren suçlarla bağlantılı, adaletten kaçan kişiler oldukları belirtildi.

İspanya polisi ile Avrupa Komisyonu Göç ve İçişleri Genel Müdürlüğünce ortaklaşa finanse edilen operasyonların, açılan 29 soruşturma kapsamında yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, 114 ev ve iş yerinde arama yapıldığı, 8 tondan fazla uyuşturucu madde, onlarca ateşli silah ve bıçak, 57 araç, mülk ve 22 milyon avrodan fazla paraya el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada operasyonlara ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA), AB Ceza Hukuku İşbirliği Ajansı (EUROJUST) ve AB Sınır Koruma Ajansının (FRONTEX) yanı sıra Portekiz, Hollanda, Fransa, Almanya, İsveç, Danimarka, Norveç, İzlanda, Finlandiya, Litvanya, Letonya, Estonya, Bulgaristan, Romanya, Polonya, Sırbistan ve Slovenya polis departmanlarının da katkı verdiği bildirildi.

Açıklamada yakalanan 197 kişinin, Arnavutluk, Almanya, Cezayir, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Slovakya, İspanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, İran, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Fas, Nijerya, Hollanda, Polonya, İngiltere, Romanya, Rusya, Sırbistan, Somali, İsveç, İsviçre, Ukrayna, Lübnan, Uruguay ve Venezuela vatandaşı oldukları duyuruldu.