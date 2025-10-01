İsa Mesih Şahin'den Adalet Reformu Çağrısı

Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Ceza İnfaz Kanunu'nun çok sayıda değişikliğe uğradığını belirterek, "Vatandaşta oluşan cezasızlık algısı kavramını ortadan kaldıracak şekilde adil, eşitlikçi ve gerçekçi bir infaz rejimi düzenlemesi yapılması bir ihtiyaçtır." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin en önemli gündeminin "Terörsüz Türkiye" süreci olduğunu ve tarihi bir döneme tanıklık ettiklerini belirtti.

Terör nedeniyle çok fazla bedel ödendiğini ve bu bedeli yeni nesillerin ödemesine izin vermemeleri gerektiğini dile getiren Şahin, birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi halinde hiçbir terör odağının ülkeye zarar veremeyeceğini söyledi.

Şahin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ivedi şekilde süreci olgunlaştırmasını beklediklerini ifade etti.

Meclis'e çağın gereklerine uygun, demokratik kurum ve değerlerin tahkim edildiği, sivil bir anayasanın yakışacağını belirten Şahin, Türkiye'nin kapsamlı bir adalet reformuna ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Şahin, yeni bir infaz rejimi düzenlemesinin yapılması gerektiğini belirterek, "Ceza İnfaz Kanunu'muz çok sayıda değişikliğe uğrayarak maalesef bir yamalı bohçaya dönüşmüştür. Vatandaşta oluşan cezasızlık algısı kavramını ortadan kaldıracak şekilde adil, eşitlikçi ve gerçekçi bir infaz rejimi düzenlemesi yapılması bir ihtiyaçtır. Yapacağımız infaz düzenlemesi, bir daha değiştirmeye ihtiyaç duymayacak şekilde hazırlanmalıdır." diye konuştu.

Sanal kumar sorununa dikkati çeken Şahin, "Bu illet, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiriyor. Bize düşen, Meclis çatısı altında el ele vererek caydırıcı, yasal düzenlemeleri güçlendirmektir. İdareye düşen, bu yasaları kimsenin gözünün yaşına bakmadan harfi harfine uygulamaktır." dedi.

Şahin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının kendilerini mutlu etmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tatmin etmemiştir. Elbette tek muradımız, özgür ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulduğu, soykırım suçlularının yargılandığı günü görmektir. Ancak soykırımın durması, masum insanların katledilmesinin engellenmesi ve işgalin sonlandırılması yönündeki atılacak ilk adımların en azından başlangıçta olumlu olabileceğini söylemek isterim."