İran ve Belarus'tan Güçlü İşbirliği Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede İran'a yönelik saldırıların yalnızca İran'a değil, dünyanın tüm bağımsız ülkelerine yönelik olduğunu savunarak "Batı'nın kolektif olarak tüm bölgeye hükmetmek istediğini anlıyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Belarus'un başkenti Minsk'e geldi. Pezeşkiyan temasları kapsamında bugün Bağımsızlık Sarayı'nda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü. Görüşmede Belarus'a gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pezeşkiyan, "Bu seyahatte iki tarafın ortak ilgi alanları ile karşılıklı kapasitelerin hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunacağız" dedi.

Pezeşkiyan, İran ile Belarus'un ikili dostane ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerde de yakın görüşlere sahip olduğunu vurgulayarak, "Avrasya Ekonomik Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS, iki ülkenin yapıcı iş birliğini geliştirmesi için uygun zemin oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ABD öncülüğündeki Batılı ülkeler, tek taraflılığı yayarak görüşlerini başkalarına dayatıyor"

Pezeşkiyan, İran ve Belarus'un geniş ölçekte örtüşen görüşlerinin, anlaşmaların uygulanması ve iki ülkenin bölgesel ile uluslararası alanda ciddi iş birliği yapması için uygun bir zemin oluşturduğunu vurguladı. Pezeşkiyan ayrıca, "ABD öncülüğündeki Batılı ülkeler, tek taraflılığı yaygınlaştırmaya ve görüşlerini diğer ülkelere dayatmaya çalışıyorlar. Bu yaklaşım sizin ve bizim için hiçbir zaman kabul edilebilir olmadı ve olmayacak. İran ve Belarus, yaptırımlarla baskı kurmaya çalışan ülkelerden hiçbir eksiği olmadığına ve ciddi iş birliğiyle bu yaptırımların ve sorunların üstesinden gelebileceklerine inanıyor" ifadelerini kullandı.

"ABD ve İsrail'in İran topraklarına saldırılarındaki kararlı duruşunuz için teşekkür ederim"

Pezeşkiyan, nükleer tesislere yönelik saldırıya da değinerek "ABD ve İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırıları sırasında sergilediğiniz ciddi ve kararlı duruşunuz için size ve meslektaşlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Barışçıl nükleer tesislerimize saldırdılar. Avrasya Ekonomik Birliği zirvesindeki konuşmanız oldukça anlamlıydı. Çernobil'deki acı deneyiminize değindiniz ve olayların bu yönde gelişmesinin önlenmesi gerektiğini söylediniz ve İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırıları kınadınız" ifadelerini kullandı.

"İran, hiçbir zaman kimseye karşı savaş başlatmadı"

İran Cumhurbaşkanı, bu saldırıların tüm uluslararası norm ve standartlara aykırı olarak gerçekleştirildiğini belirterek, "Esasında ABD uluslararası hukuku ve evrensel olarak kabul görmüş tüm normları çiğnedi. İran, hiçbir zaman kimseye karşı savaş başlatmadı. Ancak saldırıların hedefi olduğumuzda, buna göre karşılık vermeliyiz" dedi.

"Batı'nın kolektif olarak tüm bölgeye hükmetmek istediğini anlıyoruz"

Pezeşkiyan, söz konusu saldırıların yalnızca İran'a değil, dünyanın tüm bağımsız ülkelerine yönelik olduğunu savunarak "Batı'nın kolektif olarak tüm bölgeye hükmetmek istediğini anlıyoruz" dedi.

"İş birliğimizin önünde engel yok"

Lukaşenko ise Belarus'un, İran için daima dost ve güvenilir bir ortak olduğunu vurgulayarak, "Dostluk ve iş birliği atmosferinde ilişkilerimizi geliştirebilir, anlaşmaların önündeki muhtemel sorunları giderebiliriz. İş birliğimizin önünde engel yok. Ortak konular ve alanlarda görüşüp ilişkilerimizi en üst seviyeye taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı. Lukaşenko, "Her türlü konuyu görüşmeye hazırız, gizli bir konumuz yok. Ülkenizin halkına gıda sağlamaktan askeri ve teknik iş birliğine kadar uzanan konularda sizinle iş birliği yapmaya hazırız. Bir kez daha vurgulayayım, hiçbir sır yok. Birine karşı dostça davranmıyoruz. Her şeyi halklarımızın, İranlı ve Belarus halklarının yararına yapıyoruz" dedi.

İki ülke arasında 12 mutabakat zaptı imzalandı

Ziyaret kapsamında İran ve Belarus heyetleri arasında iş birliği belgelerinin imza töreni de düzenlendi. Tören kapsamında siyaset, uluslararası hukuk, turizm, sanat, medya, sağlık, ilaç, sanayi, çevre, serbest bölgeler, özel ekonomik bölgeler ve yatırım alanlarında 12 mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca Pezeşkiyan ile Lukaşenko, iki ülke arasındaki ortak seyahat bildirisini de imzaladı. - MİNSK