İran-ABD müzakereleri verilen aranın ardından yeniden başladı

İsviçre'deki İran ile ABD arasındaki üçüncü tur dolaylı müzakereler, verilen aranın ardından yeniden başladı.

İran ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen üçüncü tur dolaylı müzakerelerin, verilen aranın ardından yeniden başladı. Umman'ın Cenevre Büyükelçiliğinde devam eden görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken, ABD heyetinde ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner yer alıyor.

Cenevre'de gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sabah saatlerinden itibaren yoğun ve ciddi bir atmosferde başlamıştı. Yaklaşık 3 saat süren görüşmelerin ardından temaslara ara verilmiş, heyetler müzakere başlıklarına ilişkin başkentleriyle istişarelerde bulunmak üzere salondan ayrılmıştı.

Görüşmelerde İran tarafı, nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla yararlanma hakkının korunmasını ve yaptırımların etkili biçimde kaldırılmasını temel öncelik olarak öne çıkarıyor. ABD tarafı ise nükleer faaliyetlerin kapsamı ile denetim ve doğrulama mekanizmalarına odaklanıyor. - TAHRAN

