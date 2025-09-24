Haberler

İran Nükleer Programında Kararlılık Mesajı

İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Muhammed İslami, nükleer programına kararlılıkla devam edeceğini belirtirken, ABD'nin ve İsrail'in tehditlerine rağmen nükleer tesisleri yeniden inşa edeceklerini vurguladı.

İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Muhammed İslami, bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ABD ile nükleer müzakereler ve İran'ın nükleer programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İslami, İran'ın nükleer programında kararlılıkla ilerleyeceğini söyleyerek, "Bir nükleer tesise askeri saldırı yapıldığında, bu tesislerin zarar görmesi ve altyapının yok olması doğaldır. Önemli olan, bilimin, bilginin, teknolojinin ve sanayinin İran tarihinde köklü temellere sahip olması. ABD'nin hedef aldığı nükleer tesisleri tüm uluslararası baskılara ve İsrail'in yeni saldırı tehditlerine rağmen yeniden inşa edeceğiz" dedi.

"Hassas ölçüm cihazları için yüksek oranlı uranyuma ihtiyacımız var"

İran'ın uranyum zenginleştirmeye devam edeceğini vurgulayan İslami, "Zenginleştirme yüzdesi sürekli gündeme getiriliyor ve bu rakamlar siyasetçiler ve düşmanlarımız tarafından abartılıyor. Oranın yüksek olması mutlaka silah amacı taşımaz. Biz, hassas ölçüm cihazları için daha yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyaç duyuyoruz. Ancak hiç kimse bu ürünleri bize satmıyor ve biz yıllardır ambargo altındayız" şeklinde konuştu.

"Düşmanla müzakere etmek anlamsız"

ABD ile müzakere konusunda da net mesaj veren İslami, "Düşman, açık bir düşmanlık göstermese bile yine düşmandır. Onların düşmanlığı ise her zaman aşırı olmuştur. Böyle bir düşmanla müzakere etmek anlamsız. Nitekim bizimle dolaylı görüşmeler yürütülürken bile ABD askeri operasyon düzenledi. Müzakere masasına oturup sonra masadan kalktılar ve verdikleri sözleri, yaptıkları anlaşmaları unuttular" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

