İran'dan Çin'e yaptırım desteği

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Çin'in, ABD'nin İran ve İran'la iş birliği yapan ülkelere yönelik yaptırım tehditlerine karşı tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Çin'in İran'a yönelik yasa dışı yaptırımları reddeden ilkesel beyanını memnuniyetle karşılıyoruz. İran-Çin kapsamlı stratejik ortaklığı, çok kutuplu bir dünya için ortak vizyona dayanan bir ilişkidir. Bu ilişki kimsenin iznine ihtiyaç duymaz" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Çin'in, ABD'nin İran ve İran ile ekonomik iş birliği yapan ülkelere yönelik yaptırım tehditlerine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Galibaf, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian'ın dün yaptığı, ekonomik savaş ve azami baskı politikalarının küresel ekonomik ve finansal düzeni bozacağı ve diğer ülkelerin meşru hak ve çıkarlarına zarar vereceği yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in İran'a yönelik yaptırımları reddeden tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Galibaf, "Çin'in İran'a yönelik yasa dışı yaptırımları reddeden ilkesel beyanını memnuniyetle karşılıyoruz. İran-Çin kapsamlı stratejik ortaklığı, karşılıklı saygı, kazan-kazan iş birliği ve çok kutuplu bir dünya için ortak vizyona dayanan bir ilişkidir. Bu ilişki kimsenin iznine ihtiyaç duymaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı