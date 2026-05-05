İran, Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurdu

İran, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini düzenlemek amacıyla yeni bir mekanizmayı devreye soktu. İran basınında yer alan haberlere göre, uygulama çerçevesinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmayı planlayan gemilere, İranlı yetkililer tarafından Basra Körfezi Boğaz Otoritesi (PGSA) adlı resmi bir e-posta adresi üzerinden kurallar ve geçiş prosedürleri iletilecek. Gemilerin belirlenen çerçeveye uygun hareket etmeleri ve geçiş izni almaları gerekecek.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'nda devreye alınan sistemin, İran tarafından "egemenlik temelli bir yönetim mekanizması" olarak tanımlandığı belirtildi.

ABD ve İsrail bağlantılı gemilere yasak gündemde

İran Silahlı Kuvvetleri'nin, 28 Şubat'ta başlayan çatışmaların ardından ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine izin vermediği belirtilirken, İran meclisinde görüşülen bir yasa tasarısında bu yasağın kalıcı hale getirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmişti. Tasarıda ayrıca, düşman olmayan gemiler için geçiş ücreti alınmasına yönelik düzenlemeye yer verileceği aktarılmıştı. - TAHRAN

