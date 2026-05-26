İran heyeti, ABD ve İsrail ile savaşı sona erdirmek üzere yürütülen diplomatik çabalar kapsamında Katar'daki temaslarını tamamlayarak İran'a döndü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını sona erdirmek üzere diplomatik çabalar sürüyor. İran heyeti, Katar'daki temaslarını tamamladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati'nin yer aldığı heyet, İran'a döndü.

Dün Katar'ın başkenti Doha'ya gelen heyetin, odak noktasının Hürmüz Boğazı, zenginleştirilmiş uranyumla ilgili meseleler ve İran'ın dondurulmuş fonları olduğu aktarılmıştı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı