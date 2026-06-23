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Pezeşkiyan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari ile İslamabad'da görüştü

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan'da mevkidaşı Asif Ali Zardari ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel barış, ekonomik iş birliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi ziyaret kapsamında geldiği İslamabad'da Pakistanlı mevkidaşı Asif Ali Zardari ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan'da temaslarına başladı. İranlı lider, başkent İslamabad'da Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari ile görüştü. İki lider, bölgesel barış ve güvenlik, ikili ve bölgesel bağlantısallık, ekonomik iş birliği ve karşılıklı ilgi alanlarına giren konuları ele aldı. Toplantıda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar da hazır bulundu.

Zardari, Pezeşkiyan'ı İslamabad Mutabakat Muhtırası'nın imzalanmasından dolayı tebrik etti

Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari, mevkidaşı Pezeşkiyan'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden kardeşlik ilişkilerini yansıttığını ve iyi ve kötü günlerde birlikte olma arzusunu ortaya koyduğunu ifade etti. Zardari, Pezeşkiyan'ı İslamabad Mutabakat Muhtırası'nın imzalanmasından dolayı tebrik etti ve devam eden teknik düzeydeki müzakerelerin bölgede kalıcı barışla sonuçlanmasını temenni etti. Pakistan Cumhurbaşkanı, ülkesinin İran'ın barış, istikrar, ulusal birlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini bir kez daha teyit etti. Pakistan'ın tek taraflı girişimlere sürekli olarak karşı çıktığını ve bölgesel ile küresel zorluklara kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmanın yolu olarak diyalog ve diplomasiyi desteklediğini ifade etti. Ayrıca Pakistan'ın, Körfez ülkeleriyle güçlü kardeşlik ilişkilerini sürdürdüğünü vurguladı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in ölümü dolayısıyla taziyelerini bir kez daha iletti ve Pakistan'ın cenaze törenine katılacağını söyledi.

Pezeşkiyan'dan Pakistan'a teşekkür

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Pakistan'a barış ve diyaloğu destekleyen olumlu ve yapıcı çabaları için teşekkür etti. Pezeşkiyan, Pakistan'ın son dönemdeki zorlu şartlarda verdiği desteği takdir etti ve İran'ın Pakistan ile ilişkilerine büyük önem verdiğini ve siyasi, ekonomik, güvenlik ve bölgesel alanlarda iş birliğini daha da genişletmeyi beklediğini söyledi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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