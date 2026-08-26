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Pezeşkiyan: ABD ekonomik baskıyla bir şey elde edemez

Pezeşkiyan: ABD ekonomik baskıyla bir şey elde edemez
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin ekonomik baskılarıyla hedefine ulaşamayacağını belirtti ve ülkesinin diyalog ile müzakereye açık olduğunu ancak baskıya kararlılıkla karşı duracağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ekonomik baskıyla hiçbir şey elde edemeyeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da İran'ın başlıca parasal, döviz ve finansal göstergelerinin son durumunu görüşmek üzere düzenlenen bir toplantıya katıldı. Toplantıda İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti ve önde gelen ekonomistler yer aldı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian yaptığı konuşmada, İran'ın sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çalıştığını, ancak aynı zamanda bugüne kadar olduğu gibi ekonomik baskıya karşı da kararlı duracağını ifade etti. Yönetiminin ekonomi sektörlerinin yaptığı hazırlıkları işaret eden Pezeşkiyan, ABD'nin bu aşamada ekonomik baskıyla hiçbir şey elde edemeyeceğinden emin olduğunu ifade etti. Pezeşkiyan bunun, İran Silahlı Kuvvetlerinin ve halkının cesareti ve desteğiyle ABD'nin hedeflerine ulaşmasını engellediği savaşa benzeyeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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