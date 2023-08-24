İran Cumhurbaşkanı BRICS Zirvesi'nde Xi Jinping ve Narendra Modi ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen 15'inci BRICS Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 15'incisi düzenlenen ve ülkeler arasında ticari, siyasi ve kültürel iş birliğinin teşvik edilmesi amaçlanan BRICS zirvesine katılmak için gittiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmesinde İran'ın BRICS üyeliğinin stratejik öneme sahip olduğunu belirten Reisi, İran'ın örgüte üyeliğinin ABD'nin tek kutuplu dünya anlayışına güçlü bir itiraz olacağını söyledi. Reisi, "BRICS çatısı altında ikili ve bölgesel ilişkilerimizi geliştirmeyi önemsiyoruz. Çin ile imzaladığımız 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşmasını hayata geçirme konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Xi ise İran'ın BRICS üyeliğini tebrik ederek, "Çin İran ile ikili ilişkileri geliştirmeye ve birçok alanda yeni çok taraflı işbirliği anlayışını güçlendirmeye hazırdır" dedi.

İran'ın BRICS üyeliği

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS ülkelerinin liderleri, 15'incisi düzenlenen zirvede üye ülke sayısını artırma kararı alırken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Arjantin ve Etiyopya BRICS üyeliğine davet edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, İran'ın BRICS üyeliğine davet edilmesini tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Cemşidi, "İran, artık BRICS üyesi. Dünyanın çok kutuplu yeni ekonomik bloğuna kalıcı üyelik, İran'ın dış politikası açısından tarihi bir gelişme ve stratejik bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

BRICS nedir?

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in 2006 yılında ekonomik iş birliği için oluşturduğu birlik, 2010 yılında Güney Afrika'nın katılımıyla BRICS adını almıştı. 2014 yılında gelişmekte olan ülkelere kredi sağlamak amacıyla 250 milyar dolar sermayeyle Yeni Kalkınma Bankası'nı (NBD) kurmuştu.

BRICS ülkeleri dünya nüfusunun 3.1 milyarını (yüzde 41'ini) temsil ediyor. BRIC'in ilk zirvesi 16 Haziran 2009'da Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde gerçekleşmişti. - TAHRAN