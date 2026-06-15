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İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından ilk müzakere turu başlayacak"

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran-ABD arasındaki mutabakat zaptının imzalanmasının ardından ilk müzakere turunun başlayacağını duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı Vance ise anlaşmanın dijital olarak imzalandığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran-ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından ilk müzakere turu başlayacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran parlamentosunun Ekonomi Komisyonu üyeleriyle yapılan toplantının ardından İran-ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, İsviçre'de İran ve ABD heyetleri arasında "muhtemelen" bir toplantı yapılacağını belirterek, bu toplantıda mutabakat zaptının imzalanacağını ve ardından ilk müzakere turunun başlayacağını söyledi. İran'ın ABD'nin herhangi bir anlaşmaya bağlılığı konusunda derin şüpheleri olduğunu belirten Arakçi, "Geçmişte verilen sözlerin tutulmaması, anlaşmaların uygulanmaması ve yırtılıp atılması gibi örnekler var" ifadelerini kullandı.

Mutabakat zaptının İran için "ekonomik fırsatlar oluşturabileceğini" aktaran Arakçi, İran'ın herhangi bir anlaşmanın ekonomik faydalarını en üst düzeye çıkarmaya çalışacağını ancak anlaşmaya aşırı bağımlılıktan kaçınacağını ifade etti.

"Anlaşmayı dün dijital olarak imzaladık"

Öte yandan İsviçre'de cuma günü düzenlenmesi beklenen imza töreni öncesi konuşan ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının dün elektronik ortamda "dijital olarak" imzalandığını söyledi.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili de, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı Vance ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf tarafından imzalandığını söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

ABD ve İran imzaları resmen attı
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