Haberler

Irak: "Hizbullah ve Husilerin terör listesine eklenmesi bir hata"

Güncelleme:
Irak Merkez Bankası'na bağlı Teröristlerin Mal Varlıklarını Dondurma Komitesi, resmi gazetede yayımlanan Hizbullah ve Husilerin terör listesine eklendiği haberini 'hata' olarak nitelendirdi. Başbakan Sudani, konuyla ilgili acil soruşturma başlatılmasını talep etti.

Irak Merkez Bankası'na bağlı Teröristlerin Mal Varlıklarını Dondurma Komitesi, Hizbullah ve Husilerin terör listesine eklendiğine dair yayımlanan bilgiyi, "kontrol edilmeden yayımlanması nedeniyle oluşan bir hata" olarak nitelendirerek yalanladı.

Irak'ın resmi gazetesi El Vakayi El Irakiye'de yayımlanan "Lübnan Hizbullahı ile Yemen'deki Husiler, terör listesine eklendiği" bilgisi yalanlandı. Irak Merkez Bankası'na bağlı Teröristlerin Mal Varlıklarını Dondurma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yayımlanan listede, DEAŞ ve el-Kaide ile ilişkisi bulunmayan bazı parti ve oluşumların "hatalı olarak yer aldığı" ifade edildi.

Irak hükümetinin onayının yalnızca DEAŞ ve el-Kaide bağlantılı isimlerle sınırlı olduğu, diğer grupların listeye dahil edilmesinin "kontrol edilmeden yayımlanması nedeniyle oluşan bir hata" olduğu belirtildi.

Açıklamada, resmi gazete El Vakayi El Irakiye'de yanlışlığın giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağı aktarılırken, "4 Aralık 2025 tarihli yazıda, kararın 18 ve 19. maddelerinde yer alan Hizbullah ve Husilere ilişkin bölümlerin silinmesi talep edildi. Söz konusu kuruluşların mal varlıklarının dondurulması için komitenin onayı bulunmuyor" denildi.

Acil soruşturma talebi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani yaptığı açıklamada, listede yaşanan bu hatayla ilgili acil soruşturma başlatılması, sorumluların tespiti ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması talimatını verdi. Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Irak'ın onayının yalnızca DEAŞ ve el-Kaide bağlantılı kişi ve kuruluşları içerdiği, bunun dışındaki ifadelerin "Irak devletinin politikalarını yansıtmayan ve gerçeği çarpıtan metinler" olduğu belirtildi. Irak'ın Lübnan ve Filistin konusunda siyasi ve insani duruşunun ilkesel ve değişmez olduğu aktarılan açıklamada, Irak halkının ortak iradesini yansıttığı ifade edildi. Açıklamada, Bağdat'ın işgal, saldırı, soykırım ve zorla yerinden etmelere karşı tavrının net olduğu, "hiç kimsenin Irak hükümetinin tarihi ve insani duruşunu sorgulayamayacağı" vurgulandı. Benzer hataların tekrar edilmemesi için gerekli önlemlerin alınacağını bildirildi.

Irak resmi gazetesi El Vakayi El Irakiye'de bugün yayımlanan kararda, Yemen'deki Husiler ve Lübnan Hizbullahı'nın Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği'ne bağlı Teröristlerin Malvarlığını Dondurma Komitesinin kararları doğrultusunda terör listesine dahil edildiği bildirilmişti. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

