Starmer: "Mandelson'ın yalanlarına inanıp onu atadığım için özür dilerim"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiliz siyasetinin kilit isimlerinden Lord Peter Mandelson'ın son Epstein belgelerinde devlete ait hassas bilgileri sızdırmış olabileceğinin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Epstein'ın kurbanları, özür dilerim. Size yapılanlar için özür dilerim, iktidardaki birçok insanın sizi yüzüstü bırakmasından dolayı özür dilerim. Mandelson'ın yalanlarına inanıp onu atadığım için özür dilerim" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın şeffaflık yasası çerçevesinde kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e yönelik 30 Ocak'ta yayınladığı yeni belgelerin yankıları sürüyor. İngiliz siyasetinin kilit isimlerinden Lord Peter Mandelson, yayınlanan son Epstein belgelerinde devlete ait hassas bilgileri sızdırmış olabileceğinin ortaya çıkmasının ardından emekliye ayrılacağını açıklamıştı. İsminin Epstein belgelerinde geçen Mandelson, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a zor anlar yaşattı. Starmer, bugün yaptığı açıklamada, Mandelson'ı göreve getirmeden önce "yalanlarına" inandığı için özür diledi. Mandelson'ı Aralık 2024'te İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak atama kararı nedeniyle İşçi Partisi'ndeki milletvekilleri de dahil olmak üzere büyük baskı altında olan Starmer, "Mandelson'ın Epstein'ı tanıdığı bir süredir kamuoyunda biliniyordu, ancak hiçbirimiz bu ilişkinin derinliğini ve karanlığını bilmiyorduk" dedi.

Starmer açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Epstein'ın kurbanları, özür dilerim. Size yapılanlar için özür dilerim, iktidardaki birçok insanın sizi yüzüstü bırakmasından dolayı özür dilerim. Mandelson'ın yalanlarına inanıp onu atadığım için özür dilerim"

Starmer, "Lord" unvanının alınması talimatı vermişti

İngiltere Başbakanı Starmer, 3 Şubat'ta gerçekleştirilen bir kabine oturumunda Mandelson'ın devlete ait hassas bilgileri Epstein'e göndermesinin "utanç verici" olduğunu söylemişti. Starmer ayrıca Mandelson'un "Lordluk" unvanının iptali için yasal hazırlık yapılması talimatı vermişti.

İngiliz polisi soruşturma başlatmıştı

İngiliz polisi, Lord Mandelson'ın finansal açıdan hassas bilgileri, fuhuş kanalıyla Batı dünyasının en etkili iş adamları ve siyasetçileriyle karanlık ilişkiler kurduğuna inanılan Epstein'e aktardığına ilişkin suçlamalar konusunda soruşturma başlatmıştı.

İşçi Partisi üyeliğinden de istifa etmişti

Lord Mandelson ile Epstein arasındaki yazışmaların Mandelson'ın 2009'da Gordon Brown hükümetinde İş ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptığı sırada gerçekleştiği görülmüştü. Mendelson, 2024'te İngiltere'nin ABD Büyükelçisi olarak atanmış ancak Epstein ile yazışmalarının bir kısmının ortaya çıkmasının ardından bir yıldan kısa bir süre sonra görevden alınmıştı.

İngiltere'de İşçi Partisi'nin 1997, 2001 ve 2005'teki seçim başarılarının başlıca mimarlarından olarak görülen Mandelson, Epstein ile yeni yazışmalarının ortaya çıkmasından sonra Pazar günü İşçi Partisi üyeliğinden de istifa etmişti.

Mandelson'ın Epstein ile yeni ifşa olan yazışmaları

Mandelson'ın Epstein ile yeni ifşa olan yazışmalarında çok sayıda bilgi sızdırdığı ortaya çıkmıştı. Mandelson'ın 2009'da Epstein'e JP Morgan bankasının patronunun İngiltere Maliye Bakanı'nı bankacı primlerine yönelik vergi planları nedeniyle "hafifçe tehdit etmesi" gerektiğini söylediği, AB'nin euro bölgesindeki borç krizi sırasında hazırladığı 500 milyar euroluk bir kurtarma paketini Epstein'e önceden haber verdiği, Epstein'in 2003 ve 2004 senelerinde her biri 25 bin dolar olmak üzere Lord Mandelson'a toplam 75 bin dolar para gönderdiği ve Epstein'in Lord Mandelson'ın partneri Reinaldo Avila da Silva'ya 10 bin sterlin para gönderdiği ortaya çıkmıştı. - LONDRA