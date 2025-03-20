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İmamoğlu'nun el konulan şirketi son 3 yılda 117 taşınmaz satın almış

İmamoğlu'nun el konulan şirketi son 3 yılda 117 taşınmaz satın almış
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketiyle ilgili detaylar MASAK raporuna yansıdı. Mahkeme kararıyla el konulan İmamoğlu inşaatın 3 yıl içinde 117 taşınmaz satın altığı belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat'ın 8 Aralık 2020-11 Aralık 2023 tarihleri arasında 3 yılda 117 adet taşınmaz aldığı bilgisi yer aldı.

EKREM İMAMOĞLU GÖZALTINDA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İfade işlemleri devam eden İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine de mahkeme kararıyla el konuldu.

İNŞAAT ŞİRKETİYLE İLGİLİ DETAYLAR MASAK RAPORUNDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında dün gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirketle ilgili bilgiler MASAK raporunda yer aldı.

3 YILDA 117 TAŞINMAZ SATIN ALINMIŞ

Rapora yansıyan tespitlerde yüzde 60 hissesi Ekrem İmamoğlu'na, yüzde 40 hissesi de babası Hasan İmamoğlu'na ait olan İmamoğlu İnşaat'ın 8 Aralık 2020-11 Aralık 2023 tarihleri arasında 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere 117 adet taşınmaz aldığı belirtildi. 3 yılda edinilen bu taşınmazlar ve para artışlarının kaynağının belirsiz olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıKadirİbo:

3 nesil aile şirketi, inşaat ile uğraşıyor. ne alıp satacaktı başka?? yüzüğüyle siyasete girip gemileri sayanlara bakmalı

Yorum Beğen126
Yorum Beğenme302
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Haber YorumlarıAli Sekerci:

Onlar gemicik dikkatini çekerim ??

yanıt7
yanıt7
Haber YorumlarıSaim :

Bahsettiğin kişi sayın cumhurbaşkanımızsa hangi sarayı kendi tapusu belgen varsa savcılar orda kulaktan duyma uydurma şeylerden usanmadınız azıcık şerefli olun

yanıt15
yanıt2
Haber YorumlarıHalit:

2 yıl tezgahı ayarlamış sonra gelsin demiş tantanacı seni

Yorum Beğen234
Yorum Beğenme34
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Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

yuhhh .. bu adammı bu miiletin cumhırbaşkanı olacak tı.. Allah bu miilete acıdı şükürler olsun çıktı foyasıı..

Yorum Beğen198
Yorum Beğenme36
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Haber Yorumlarıbaran kurt:

İmamoğlu: İstanbul nimet nimet

Yorum Beğen212
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Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Karun gibi paralar vatandaşlara gelince yok olmaz tabi bu şekilde ne milletin verdiği vergi yetişir ne de başka bir şey...

Yorum Beğen204
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

İstedikçe veriyor Rabbim maşallah.

Yorum Beğen158
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıHarpoon:

ölümde var mahşer var hesap var..

Yorum Beğen147
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAli Sekerci:

Bu akp içinde var seçime az var

yanıt3
yanıt8
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