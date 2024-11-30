Üye Girişi
Haberler
Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor

Halep düştü, Esad pes etti

 Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesi de ele geçirildi

İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesi de artık ellerinde

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor
15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada

Daha 15 yaşında! Kendini Marmaray'ın altına attı

İmamoğlu'ndan Ekonomik Kriz Açıklaması: '415 Kahraman Belediye Başkanı Yararları Sarmaya Çalışıyor'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, ekonomik krize karşı belediyelerin çeşitli hizmetler sunduğunu ve yaraları sarmaya çalıştıklarını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yaklaşık 415 kahraman belediye başkanımız, onların yarattığı ekonomik krizde yaraları hem sarmaya hem de açıkçası onların yarattığı bu ekonomik depresyonda insanlarımızı sağlıklı tutmaya gayret ediyor." dedi.

İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında düzenlenen "Belediye Başkanları Toplantısı"na verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı'nın sizlere yönelik açıklamaları olmuştu. 'Millete sunacakları hiçbir şeyleri yok. Ne gam ne tasa...' İş yapmamakla eleştirdi. Ne demek istersiniz?" sorusu üzerine İmamoğlu, "derin ekonomik krize karşı" belediyelerin kent lokantaları, yurtlar, kreşler açtığını, milyonlarca öğrenciye burs verdiğini ifade etti.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İçeride yaklaşık 415 kahraman belediye başkanımız, onların yarattığı ekonomik krizde yaraları hem sarmaya hem de açıkçası onların yarattığı bu ekonomik depresyonda insanlarımızı sağlıklı tutmaya gayret ediyor. Bu sözlerini bize değil, gitsin bir emekliyle sokakta tartışmasını, bir öğrenciyle, üniversite öğrencisiyle konuşmasını ya da çocuğunu kreşe, okula yollayamayan anneyle tartışmasını öneririm. Halktan uzak kalınca iş böyle oluyor."

CHP'nin "Belediye Başkanları Toplantısı"nın öğleden sonraki bölümünde Genel Başkan Özel, belediye başkanlarına hitap edecek. Toplantının ardından bir sonuç bildirgesi yayımlanacak.

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Politika
img

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
img

Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk'ü açıkladı
img

Demet Akalın kiracı sorununa çareyi böyle buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler? Rams Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Rams Başakşehir-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Samsunspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor-Bodrumspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Amedspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta? Amedspor-Manisa FK maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bandırmaspor-Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bandırmaspor-Y.Malatyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? KIZILCIK ŞERBETİ 79. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Masterchef 30 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Az önce deprem mi oldu? 30 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu var mı? Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi araçlara zorunlu 2024?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.