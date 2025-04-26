İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Dünyanın gözü bu törende! Özel silahlı askerler konuşlandırıldı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

İlhan Evliyaoğlu, Ardahan Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanlığına Yeniden Seçildi

İlhan Evliyaoğlu, Ardahan Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanlığına Yeniden Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan Arı Yetiştiriciler Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan İlhan Evliyaoğlu, 162 oy alarak yeniden başkan seçildi. Rakibi Faruk Köksoy ise 148 oyda kaldı. Evliyaoğlu, arıcılığı daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.

Ardahan Arı Yetiştiriciler Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan İlhan Evliyaoğlu, güven tazeledi. başkanlık yarışı sonuçlandı. İki adayın mücadele ettiği seçimde, mevcut başkan İlhan Evliyaoğlu yeniden başkan seçildi.

Ardahan Arı Yetiştiriciler Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu, Dursun Akçam Kültür Evi'nde gerçekleşti. Kongrede gerçekleşen başkanlık seçimlerinde mevcut başkan İlhan Evliyaoğlu'nun yanı sıra Faruk Köksoy aday oldu.

Seçim sonucunda mevcut Başkan İlhan Evliyaoğlu 162 oyla yeniden başkan seçilirken Faruk Köksoy ise 148 oy aldı.

Seçim sonrası konuşan İlhan Evliyaoğlu, Ardahan'da arıcılığı daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışacaklarını belirtti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.