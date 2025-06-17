İletişim Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Tepki

İletişim Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Tepki
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı hakkında yaptığı iddialara İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, Özel'in iddialarının manipülatif olduğu ve gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığı açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı hedef alması, soruşturmaları ve soruşturma yapan makamları itibarsızlaştırmaya yönelik süregelen bir çabanın ürünüdür. Sayın Özel'in yaptığı açıklamalar, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır; bilakis Sayın Özel'in eksik, yanlış ve yanlı bilgilendirildiğini göstermektedir" denildi.

Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında gündeme getirdiği iddialarla ilgili şöyle denildi:

"?1. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek, 2019 yılında İstanbul'da terör ve örgütlü suçlara bakan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevi dolayısıyla hassas bir görev icra etmiştir. İBB Başkanlığı, kamu kurumları arasındaki iş birliği zemininde adli makamlara tahsis ettiği araçlar kapsamında İstanbul Adliyesine de çeşitli araçlar tahsis etmiştir. Halihazırda İstanbul'da, başta İBB olmak üzere belediyelerin İstanbul Adliyesi ile bu kapsamda iş birlikleri devam etmektedir. İstanbul Adliyesi'nin mevcut hakim ve savcı servislerini de halen İBB iştirakleri karşılamaktadır ve bu uygulama devam etmektedir.

2.? ?İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek, 2022 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısıyla birlikte bir yatçılık fuarının açılışına Adalet Bakan Yardımcısı olarak katılmıştır. Sayın Gürlek'in idari bir makamda iken ilgili yat fuarına gerçekleştirdiği ziyaret nezaket gereğidir ve kamunun yerli üretime manevi desteği bağlamında gerçekleştirilmiştir. Sayın Gürlek'in tamamen kamu görevi dolayısıyla davet edildiği bir programa iştirak etmesini Sayın Özel'in istismar etmesi açık bir manipülasyondur.

3.? ?Yine ana muhalefet liderinin, İstanbul'da bütün izinleri alınmak suretiyle usulüne uygun olarak yapılan Adalet Bakanlığı lojmanını istismar etmesi sorumsuz bir tutumdur. Başsavcılık makamına tahsis edilmiş bir lojmanın, halihazırda başsavcılık görevinde bulunan bir kişiye özel bir tahsismiş gibi gösterilmesi manipülatif bir yaklaşımdır. Söz konusu lojman, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen lojmanlara benzer şekilde gayrişahsi bir mülk olarak kamu hizmetinde kullanılmaktadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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