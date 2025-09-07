Türkiye'nin Global Rolü ve Cazibe Merkezi Olma Hedefi

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, küresel istikrarı tehdit eden ortamda yükselen güç olarak Türkiye'nin, bölgede ve dünyada sorunların çözümünde aktif rol oynadığını ifade ederek, "İstikrar ve düzen sağlamayı önceleyen politikalarıyla Türkiye, tüm taraflarla görüşen ve barış masalarına ev sahipliği yapan yegane ülkedir" dedi.

İletişim Başkanlığı'nın 22'nci sayısı yayımlanan 'Ayın Tarihi' dergisinde, 'Ulaşımda Küresel Merkez, Diplomaside Güçlü Oyun Kurucu: Türkiye' başlığıyla başyazı kaleme alan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dünyanın bölgesel ve küresel risklerin, sınamaların ve kırılmaların arttığı dönemden geçtiğini belirtti. Duran, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve bölge ülkelerine saldırıları, ticaret savaşları, Asya-Pasifik'teki ve Afrika'daki krizler, Hindistan-Pakistan çatışması gibi gelişmelerin bunun en somut göstergesi olduğuna işaret etti.

Küresel istikrarı tehdit eden ortamda yükselen güç olarak Türkiye'nin, bölgedeki ve dünyadaki sorunların çözümünde aktif rol oynadığına dikkati çeken Duran, "İstikrar ve düzen sağlamayı önceleyen politikalarıyla Türkiye, tüm taraflarla görüşen ve barış masalarına ev sahipliği yapan yegane ülkedir. Türkiye'nin; Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki ara bulucu rolü, Suriye'nin birliğini koruması ve yeniden inşasına güçlü desteği, Somali-Etiyopya arasındaki uzlaşmaya katkısı ve soykırıma maruz kalan Filistin'in sesini dünyaya duyurması bunun en bariz örneklerindendir" dedi. Türkiye'nin, dünya için verdiği refah ve istikrar mücadelesindeki gücünü, tam bağımsız Türkiye idealiyle attığı adımlardan aldığının altını çizen Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle son düzlüğüne vardığımız Terörsüz Türkiye, ülkemizin ilerleyişini daha da hızlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE CAZİBE MERKEZİ KONUMUNU PEKİŞTİRİYOR'

Yıllara sari gayret ve mücadeleyle bugün savunma sanayisinden enerjiye, ulaşımdan turizme her alanda yerli ve milli yatırımlarla Türkiye'nin cazibe merkezi konumunu pekiştirdiğini dile getiren Duran, şunları kaydetti:

"Öyle ki ülkemiz, 2025 yılının ilk 6 ayında 26 milyon 389 bin ziyaretçi ağırlamış ve bu dönemde 25,8 milyar dolarlık gelir elde ederek turizmde yeni bir rekora imza atmıştır. Bu başarıda, Türkiye markasının güçlü etkisi, 'Türkiye Yüzyılı' mimarisi ile ulaşım ağının genişlemesi ve hizmet sektöründeki nitelikli büyüme belirleyici olmuştur. Bugün altyapı yatırımlarıyla hava ulaşımında Türkiye, küresel merkez haline gelmiştir. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 2024 yılı 'Avrupa Havacılığına Genel Bakış' başlıklı raporuna göre, son 3 yıldır İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanıdır. Türk Hava Yolları ise 130'dan fazla ülkeye, 350'den fazla destinasyona gerçekleştirdiği uçuşla dünyanın en geniş ağına sahip hava yolu şirketidir."

Kara yolu ve demir yolu taşımacılığında Zengezur Koridoru'nun açılması ve Orta Koridor'un tamamlanmasıyla Türkiye'nin, ticaret ve turizmde başarılarına yeni başarılar ekleyeceğini belirten Duran, güçlü ve müreffeh Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye için ağustos ayının zaferler ayı olduğunu ifade eden Duran, "Tarihimizdeki iki destanı, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'ni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı birlik ve gururla idrak ediyoruz. Aziz vatanımızı bizlere emanet eden kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz" dedi.

Ayın Tarihi dergisi 'Ayın Dosyası', 'Türkiye', 'Diplomasi', 'Dünya', 'Kültür-Sanat', 'İletişim' ve 'Yayın' başlıklı 7 bölümden oluşuyor. Derginin ağustos sayısına, İletişim Başkanlığı'nın web sayfası üzerinden erişilebiliyor.