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Türkiye-Suudi Arabistan: Ulaştırma ve Lojistik İşbirliği Güçleniyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma, lojistik ve bölgesel bağlantısallık alanındaki işbirliğinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner diplomasisinin yansıması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma, lojistik ve bölgesel bağlantısallık alanlarında gelişen işbirliği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyoner diplomasi anlayışının somut bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma, lojistik ve bölgesel bağlantısallık alanlarında gelişen işbirliğine ilişkin açıklama yaptı.

Asırlar boyunca kıtaları birbirine bağlayan ticaret yollarının merkezinde yer alan Türkiye'nin, bugün de bölgesel bağlantısallığın ve ekonomik işbirliğinin güçlü bir aktörü olmayı sürdürdüğünü belirten Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma, lojistik ve bölgesel bağlantısallık alanlarında gelişen işbirliği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyoner diplomasi anlayışının somut bir yansımasıdır. Geçmişte medeniyetleri buluşturan yollar, bugün yeni ulaştırma koridorlarıyla ticareti, kalkınmayı ve refahı geleceğe taşıyor. Bölgesel krizlerin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen alternatif ulaşım güzergahları, yalnızca iki ülke arasındaki işbirliğini değil, aynı zamanda bölgesel istikrarı ve ekonomik sürekliliği de güçlendirmektedir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, karşılıklı kazanım, işbirliği ve ortak kalkınma temelinde bölgesel bağlantısallığı güçlendirmeye ve yeni fırsat kapıları açmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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