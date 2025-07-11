İletişim Başkanı Duran'dan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'terörsüz Türkiye' hedefinin önemini vurguladı ve bu hedefe ulaşmak için atılan adımları değerlendirdi. Duran, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacağını belirtti.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır" dedi.
İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabı X üzerinden "terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Duran paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, 'terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor. Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika