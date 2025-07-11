İletişim Başkanı Duran'dan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

İletişim Başkanı Duran'dan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'terörsüz Türkiye' hedefinin önemini vurguladı ve bu hedefe ulaşmak için atılan adımları değerlendirdi. Duran, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacağını belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabı X üzerinden "terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Duran paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, 'terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor. Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi

41 yıldır beklenen görüntü! Mağaradan çıktıkları anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.