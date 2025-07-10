Kayseri'de İHA ve Eğitim Uçağı Parçaları Üretilecek

Kayseri'de İHA ve Eğitim Uçağı Parçaları Üretilecek
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı çerçevesinde insansız hava aracı (İHA) ve eğitim uçağı iniş takımları ile aksam parçalarının Kayseri'de üretileceğini açıkladı.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı çerçevesinde insansız hava aracı (İHA) ve eğitim uçağı iniş takımları ile aksam parçalarının Kayseri'de üretileceğini açıkladı.

"Hayırlı olsun Kayseri" ile gelişmeleri duyuran AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; "81 ilimizi kapsayan, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefleyen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı resmen hayata geçti. Bu devrim niteliğindeki adımın mimarı, güçlü vizyonu ve liderliğiyle Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, süreci başarıyla yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a, kıymetli katkılarıyla destek veren Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş'a ve emeği geçen tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla yürütülecek bu kapsamlı program ile: şehirlerimiz belirli alanlarda uzmanlaşacak, yeni ve sürdürülebilir istihdam alanları oluşturulacak, bölgesel farklar giderilerek sosyo-ekonomik kalkınma ivme kazanacak. Ülkemizin her köşesinde üretimi, istihdamı ve refahı artıracak bu büyük adım milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Program ile ayrıca; elektrikli ev aletlerinde veya ölçüm cihazlarında kullanılan yüksek katma değerli ürünlerin imalatı, enerji depolama sistemleri üretim tesisi ve mobilya sektöründe ileri - geri bağlantılı katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin de Kayseri'de yapılacağı bildiridi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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