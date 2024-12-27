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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 18 Günde 30 Bin 668 Suriyeli Ülkesine Döndü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 18 günde 30 bin 668 Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü açıkladı. 2014'ten bu yana bu sayının üç katına çıktığını belirten Yerlikaya, dönüşlerin güvenli ve onurlu bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 günde 30 bin 668 Suriyeli ülkesine döndüğünü söyledi.

TGRT Haber'de yayınlanan 'Gündem Özel' programına ve Türkiye Gazetesi'nin gündem toplantısına katılan Bakan Yerlikaya, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

2014 yılında aylık ortalama 10 bin kişi giderken, 18 günde bunun 3'e katlandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Zalim Esad'ın kaçması ve Suriye'nin özgürleşmesine kadar 2017'den bu yana 740 bin gönüllü dönüş yapan var. 9 Aralık'tan dün akşama kadar gönüllü dönen Suriyelilerin sayısı 30 bin 668. Bunu nasıl yorumlayabiliriz. Daha önce 2014'te aylık ortalama 10 bin kişi giderken, 18 günde bunun 3'e katlandığını görüyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve talimatlarıyla bütün Bakanlıklar olarak kapılarda gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşü göç idaresi ile birlikte yaptırıyoruz. Bunu kolaylaştıran yenilikler getirdik. Türkiye vatandaşlığı olan Suriyeliler bütün çifte vatandaşlara uygulandığı gibi gidip gelme haklarına sahipler" dedi.

Kapıdan çıkan ve gönüllü giden Suriyelinin artık geri dönüşünün şuan için mümkün olmadığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Hayat normalleştikten sonra ne olacağını önümüzdeki gelişmelere göre değerlendireceğiz. Şuan için bunu söylemek çok kolay değil. Suriye'de barış, huzur ve istikrara giden yol, bütün herkesi olduğu gibi bizi de heyecanlandırıyor. Onların sevincine bizde ortak oluyoruz. Ama daha önce giden 740 bin kişiyi geri almadık. Çünkü orada Esad rejimi vardı. Gelecekte ne olacak? Oradaki devlet kurumlarının ihya olduktan sonra, hayat normalleştikten sonra ne olacağını görerek hareket etmemiz lazım. Ancak Göç İdaresinin randevu isimli portalından kayıt yaptırarak Türkiye'de bulunan Suriyelilerin bu süreçte eşyasız olarak 3 defa ülkelerine gidip Türkiye'ye dönme hakkı sağlandı" açıklamasında bulundu.

Giden Suriyelilerin gönüllü formlarını doldurduklarını belirten Yerlikaya, "Kendisi gidiyor. Ekranlarda görüyorsunuz. Herkes kucaklaşarak, ağlayarak helalleşerek gidiyor. Bu sureci bu şekilde yöneten bir ülkeyiz. Hem ulusal hem de uluslararası kurallara uyuyoruz. Hem de insan ve vicdan olarak bu süreci yönetiyoruz. Yönetmeye de devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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