İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün Türkiye, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atarak, dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonunu ve toplu konut seferberliğini gerçekleştirmiştir." dedi.

Bir dizi ziyaretler için kente gelen Bakan Çiftçi, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Çiftçi, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndaki "İlk evim ilk iftarım" programının toplantısına katıldı.

Çiftçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi olarak ilk il ziyaretini Kahramanmaraş'a gerçekleştirdiğini belirterek, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde ilk gün itibarıyla Afşin'de 2 ay süreyle görev yapmıştım. O günden bu yana kadar Afşin ve Kahramanmaraş ile gönül bağımız devam ediyor." dedi.

"Şehirler yeniden kuruluyor"

Kahramanmaraş'ın asrın felaketinin merkezi olduğu gibi asrın dayanışmasının da sembol şehri haline geldiğini ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atarak, dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonunu ve toplu konut seferberliğini gerçekleştirmiştir. Şehirlerimiz yeniden kuruluyor, mahallelerimiz yeniden hayat buluyor, hanelerimizde ocaklar yeniden tütüyor. Dışarıya giden insanlar yeniden ocaklarına, memleketine dönüyor. Devletimiz bölgede büyük seferberlik başlattı. Barınma ve konut çalışmaları kapsamında il ve ilçe merkezlerinde 52 bin 575 konut, kırsalda 15 bin 615 köy evi, toplamda 68 bin 190 konutun kurası çekilmiş, ayrıca 5 bin 766 iş yeri hak sahiplerine teslim edilmek üzere belirlenmiştir."

Deprem bölgesine verilen destekler

Çiftçi, nakdi destekler ve sosyal yardımlarla ilgili olarak şunları söyledi:

"49 bin 609 haneye toplam 6 milyar 140 milyon lira kira yardımı yapılmıştır. 252 bin 555 haneye 10 bin liralık destek ödemesi, 93 bin 611 haneye taşınma yardımı, yakınlarını kaybeden ailelere yapılan ödemeler ve diğer desteklerle birlikte geniş kapsamlı nakdi yardım sağlanmıştır. Ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak amacıyla 9 bin 868 haneye Esen Kart dağıtılmış ve düzenli ödemeler gerçekleştirilmiştir. Bütün bu çalışmalar için yıkım, enkaz kaldırma, barınma, sosyal destekler ve acil ihtiyaçlar dahil Kahramanmaraş'a 19 milyar lira kamu kaynağı transfer edilmiştir."

Türkiye genelinde Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) Kura Uygulaması ile bugüne kadar düzenlenen 10 büyük kura töreni düzenlendiğini aktaran Çiftçi, 367 bin 995 konut, kırsalda 65 bin 672 köy evi, 21 bin 690 iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin güçlü ve kararlı, yaralarını sararken bile büyüyen bir ülke olduğunun altını çizerek, "Bu necip millet, tarih boyunca nice felaketler gördü, nice imtihanlardan geçti. Her defasında devletin, milletin kaynaşmasıyla o zor günlerin üstesinden geldi. İnşallah Kahramanmaraş'ımız da deprem bölgesinin diğer illeri de Türkiye'miz de daha güçlü şekilde Türkiye Yüzyılı'na doğru emin adımlarla yoluna devam edecektir." şeklinde konuştu.