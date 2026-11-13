Hüseyin Olan, Aliağa'daki fabrika patlamasının katliam olduğunu öne sürdü

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DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 9 Kasım'daki patlamada yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

"Fabrikadaki patlamanın iş kazası değil, bir katliam olduğunu" öne süren Olan, şunları kaydetti:

"Aynı fabrikadaki iş kazalarında son 10 yılda 28 emekçi hayatını kaybetti. Patlamadan 4 gün önce de genç bir emekçi kardeşimiz hayatını kaybetmişti. Kazalar her yıl katlanırken bakanlık müfettişleri neredeydi? Neden önlem alınmıyor? 28 işçi öldükten sonra fabrika hangi denetimden geçti? Sanki hiçbir şey olmamış, 19 eve ateş düşmemiş gibi üretim hiç durmadan devam etti."

Fon soruşturmalarına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Olan, "Suçlular açığa çıkarılana kadar, mağdurların da zararı karşılanana kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi.

Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, cezaevlerinin koşullarını eleştirdi.

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin koşullarının her geçen gün ağırlaştığını ifade eden İrmez, Konya Ereğli Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ettiklerini söyledi.

Cezaevinde yaptıkları görüşmeler ve gözlemleri hakkında bilgi veren İrmez, "Hekim eksikliği nedeniyle başta diş tedavisi olmak üzere mahpusların sağlık ve tedavi hakları yok sayılmaktadır." ifadesini kullandı.

İrmez, Şırnak'taki bazı sorunları da gündeme getirdi.

Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Türkiye'de 186 sulama birliği faaliyet gösterdiğini belirterek, en yüksek sulama ücretini Şanlıurfalı çiftçilerin ödediğini söyledi.

Şenyaşar, sulama birlikleri arasındaki bu adaletsizliğin ortadan kalkması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi sunduklarını ifade ederek, "Teklifimizde sulama suyunun maliyetinin en az yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz. Sulama ücretlerinde adil bir tarife oluşturulmasını ve sulama birliği başkanlarının bölge halkı tarafından demokratik seçimle belirlenmesini istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA